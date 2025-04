ETV Bharat / opinion

స్టాక్​ మార్కెట్​లో ఇన్వెస్ట్​ చేసేముందు - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి! - PRATIDWANI ON FINFLUENCERS

Pratidwani On Finfluencers ( ETV Bharat )

Published : Apr 3, 2025, 10:14 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Beware of Finfluencers While Investing in Stock Market : స్టాక్‌మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టాలి అనుకుంటున్నారా? మీ అవసరాలకు ఆశాకిరణంగా మార్కెట్‌లో రూపాయికి 10రూపాయల లాభం, తక్కువపెట్టుబడితో లక్షలు సంపాదించే అవకాశం అంటూ సలహాలు తారసపడుతున్నాయా? వాటిని నమ్మేసి, ఖాతాల్లో ఉన్నదంతా పెట్టేసే ముందు ఒక్కక్షణం ఆగండి. ఎక్కడబడితే అక్కడ ఫిన్‌ఫ్లూయెన్సర్లు అంటూ ఆర్థిక సలహాలు ఇస్తున్న వారి మాటలు నమ్మాలా? వద్దా? ఎందుకంటే అలా ఇక్కడ పెట్టండి, అక్కడ పెట్టండి అంటూ హడావిడి చేసే 70 వేల సోషల్‌మీడియా ఖాతాలు మూసేసింది సెబీ. మరో సర్వే ప్రకారం 98% ఫిన్‌ఫ్లూయెన్సర్లకు సెబీ గుర్తింపు లేదని తేలింది. మరి ఈ ఆర్థికసలహాదారులు మన సంపాదనకు దారి చూపిస్తున్నారా? నష్టాల బాట పట్టిస్తున్నారా? చిన్న మదుపరుల ఆర్థిక భవిష్యత్తును ఏ తీరాలకు తీసుకెళ్తున్నారు? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు అవసరం? ఇదే అంశం పై నేటి ప్రతిధ్వని.