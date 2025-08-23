ETV Bharat / opinion

బీమా ఉంటే జీవితానికి ధీమా - ఎట్టకేలకు గుడ్‌న్యూస్ చెప్పిన కేంద్రం! - GST ON HEALTH AND LIFE INSURANCE

ఆరోగ్య, జీవిత బీమాలపై కేంద్రం గుడ్‌న్యూస్ - జీఎస్టీ మినహాయింపులకు సుముఖత వ్యక్తం చేసినట్లు బీమాపై ఏర్పాటైన మంత్రుల బృందం సారథి వెల్లడి - త్వరలో జరిగే జీఎస్టీ కౌన్సిల్‌లో తుది నిర్ణయం

GST on Health and Life Insurance
GST on Health and Life Insurance (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 23, 2025 at 11:38 AM IST

Central Government Moves to Exempt GST on Health and Life Insurance : ఆరోగ్య, జీవిత బీమా విషయంలో ఎట్టకేలకు శుభ సంకేతాలు పంపించింది కేంద్రప్రభుత్వం. ఆ రెండింటి ప్రీమియంపై జీఎస్టీ మినహాయింపులకు సుముఖత వ్యక్తం చేసింది. ఇన్సూరెన్స్‌పై ఏర్పాటు చేసిన మంత్రుల బృందం కన్వీనరే ఆ మాట స్వయంగా తెలిపారు. దీంతో బీమా ప్లాన్లు మరింత చౌకగా అందుబాటులోకి వచ్చే మార్గం సుగమం కానుంది.

మరి ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తే వివిధ బీమాల పాలసీదారులు, పాలసీలు తీసుకోవాలి అనుకుంటున్న వారికి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి? ఈ రంగం అందరికీ చేరువ కావడానికి ఇదెలా దోహదపడుతుంది? ఎవరికి ఎలాంటి బీమా భరోసాలు ఉండాలి? ప్రీమియంలు, పన్నులతో పాటు జీవితానికి ఒక ధీమానిచ్చే బీమాల విషయంలో అసలు అందరం తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలేంటి? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని.

