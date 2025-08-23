Central Government Moves to Exempt GST on Health and Life Insurance : ఆరోగ్య, జీవిత బీమా విషయంలో ఎట్టకేలకు శుభ సంకేతాలు పంపించింది కేంద్రప్రభుత్వం. ఆ రెండింటి ప్రీమియంపై జీఎస్టీ మినహాయింపులకు సుముఖత వ్యక్తం చేసింది. ఇన్సూరెన్స్పై ఏర్పాటు చేసిన మంత్రుల బృందం కన్వీనరే ఆ మాట స్వయంగా తెలిపారు. దీంతో బీమా ప్లాన్లు మరింత చౌకగా అందుబాటులోకి వచ్చే మార్గం సుగమం కానుంది.
మరి ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తే వివిధ బీమాల పాలసీదారులు, పాలసీలు తీసుకోవాలి అనుకుంటున్న వారికి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి? ఈ రంగం అందరికీ చేరువ కావడానికి ఇదెలా దోహదపడుతుంది? ఎవరికి ఎలాంటి బీమా భరోసాలు ఉండాలి? ప్రీమియంలు, పన్నులతో పాటు జీవితానికి ఒక ధీమానిచ్చే బీమాల విషయంలో అసలు అందరం తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలేంటి? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని.