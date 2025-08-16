ETV Bharat / opinion

స్వదేశీ ఉద్యమానికి ప్రధాని మోదీ పిలుపు - అమెరికా సుంకాల నేపథ్యంలో కీలక వ్యాఖ్యలు - MODI ON US TARIFFS ISSUE

ఎర్రకోట వేదికగా కీలక పిలుపును ఇచ్చిన ప్రధాని మోదీ - ఒకవైపు అమెరికా నుంచి సుంకాల బెదిరింపులు - మరోవైపు దేశం ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక-రక్షణ సవాళ్లు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2025 at 10:38 AM IST

Prime Minister Modi calls for Swadeshi Movement : భద్రతలో, ఆర్థికంలోనూ ఎవరి పైనా ఆధారపడకుండా, అన్నింటా స్వయం సమృద్ధి సాధించడం ఇదే నయా భారతానికి బలమైన పునాది అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చారు. 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఎర్రకోట సాక్షిగా అమెరికా సుంకాల బెదిరింపులు, దేశం ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక-రక్షణ సవాళ్ల మధ్య ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. చరిత్ర లిఖించాల్సిన ఈ సమయంలో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ సాధించడమే కాదు, ప్రపంచ మార్కెట్‌ను పాలించే శక్తిగా ఎదగాలని, నాణ్యమైన ఉత్పత్తులతో మన శక్తి సామర్థ్యాల్ని నిరూపించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు ప్రధాని. వోకల్ ఫర్ లోకల్ స్వదేశీ ఉద్యమం అవసరాన్ని కూడా హైలైట్ చేశారు. మరి ఈ విషయాల్లో ప్రస్తుతం దేశం ఎక్కడుంది? మన ఎగుమతుల స్థాయి, దిగుమతుల ఆధారం, అవసరాలు ఏమిటి? వీటిని ఎలా మార్చితే లక్ష్యాలు చేరగలం? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని.

