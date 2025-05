ETV Bharat / opinion

కెరీర్, లైఫ్ రెండింటిలో గెలవాలంటే, "నో" ఎలా వాడాలో తెలుసా? - HOW TO SAY NO POLITELY TO PEOPLE

Pratidhwani debate on How To Say NO Politely to People ( ETVBharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 4, 2025 at 11:23 AM IST 1 Min Read

Pratidhwani debate on How To Say NO Politely to People : నో! నహీ! ఇల్లె! ఇంగ్లీష్‌, హిందీ, తమిళం ఇలా భాష ఏదైనా ఈ మాటకు తెలుగు అర్థం కాదు లేదా వద్దు అనే. ఈ చిన్నమాటకు జీవితాన్నే మార్చే శక్తి ఉందంటారు మానసిక నిపుణులు, లైఫ్‌ కోచ్‌లు. ఈ బిజీ జీవితాల్లో ప్రతిఒక్కరి ప్రతిక్షణం విలువైనదే. కానీ అనవసర మొహమాటాలు ఆ కాలాన్ని కరిగించే స్తుంటాయి. అలా కావొద్దంటే అక్కరకు వచ్చే ఆయుధం నో. అలా అని ఇదేం తిరస్కారం కాదు. మన సమయం, శక్తి, విలువను కాపాడుకునే కళగా చెబుతారు.

ఇందులో నైపుణ్యం సాధించాలంటే, ఎవరికి, ఎప్పుడు, ఎలా "నో" చెప్పాలో తెలుసుకోవడం కీలకం. మరీ ముఖ్యంగా యువతరం, అప్పుడప్పుడే ఉద్యోగ జీవితాల్లో అడుగు పెట్టేవారు అటు కెరీర్ ఇటు పర్సనల్ లైఫ్.. రెండింటిలోగెలవాలంటే, "వద్దు" అనే మాటను ధైర్యంగా, సున్నితంగా చెప్పడం నేర్చుకోవాలి. అదెలానో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని.