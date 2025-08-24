ETV Bharat / opinion

'పొదుపు కరుగుతోంది - రుణం పెరుగుతోంది' - అప్పుల తిప్పల్లో కుటుంబాలు - PRATIDHWANI ON GETTING OUT OF DEBT

దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న కుటుంబాల సగటు రుణాలు - గతంతో పోల్చితే పొదుపు కరిగి , పెరుగుతున్న అప్పులు

GETTING OUT OF DEBT
GETTING OUT OF DEBT (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 1:01 PM IST

2 Min Read

Pratidhwani : అప్పుల బాధతో పిల్లలకు విషమిచ్చి, తాము తనువు చాలించిన తల్లిదండ్రులు. రుణభారంతో కుటుంబం ఆత్మహత్య, ఆర్థిక సమస్యలతో ఉరేసుకున్నకుటుంబం. ఇలాంటి వార్తలు నిత్యకృత్యం. మరి అప్పు చేయటం తప్పా? ఎటువంటి వాటికి రుణాలు చేయాలి? బాకీలు ఎప్పుడు భారంగా మారతాయి? అప్పులు తెచ్చి వ్యాపారం చేసేవాళ్లు తరచు చేసే తప్పులేంటి? నష్టాల కష్టాల నుంచి బయటపడే మార్గం ఏది?

ఇంటి బడ్జెట్ రూపకల్పన ఎలా? పొదుపు చేసే మార్గాలేంటి? ఎలాంటి ఖర్చులను కట్టడి చేయాలి? ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలి? ఆదాయం మూరెడు - ఖర్చులు బారెడు. చివరికి అప్పులు బండెడు! ఇదే నేటి ఎన్నో మధ్యతరగతి కుటుంబాల పరిస్థితి. ఈ దుస్థితి మారేదెలా?? గడిచిన కొంతకాలంగా దేశవ్యాప్తంగా కుటుంబాల సగటు రుణాలు చెబుతున్న చేదు నిజాలు. పొదుపు తగ్గుతూ, బాకీలు పెరుగుతూ వాళ్లు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులు ఏమిటి?

ఆర్థిక సమస్యలు, రుణాలతో కొన్ని కుటుంబాలకు కుటుంబాలే ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం చూస్తున్నాం. ఏ పరిస్థితుల్లో అప్పులు ఆత్మహత్యల వరకు నెట్టేస్తున్నాయి? అసలు బాకీలు చేయడం తప్పా? ఒప్పా? అప్పుల్లోనూ మంచి అప్పులు, చెడు అప్పులు అన్న తేడా ఏమైనా ఉంటుందా? ఒక సాధారణ, మధ్యతరగతి కుటుంబానికి అవసరమైన రుణం, భారంగా రుణాల మధ్య తేడా ఎలా గుర్తించాలి? ఇప్పుడు చూస్తున్న పరిస్థితుల్లో ఎక్కువగా ఎలాంటి రుణాలు ప్రమాదకరమవుతున్నాయి? అప్పులు ఆర్థిక పరిస్థితిని చేజార్చేస్తున్నాయి అనడానికి సంకేతాలేమైనా ఉంటాయా?

Debt Desperation Deaths Rising : ఇప్పుడంతా క్రెడిట్ కార్డులు, పర్సనల్‌ లోన్ల, బిజినెస్ లోన్ల హావా నడుస్తోంది. అవన్నీ నిజంగా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఇస్తున్నాయా? భవిష్యత్‌నే దెబ్బ తీస్తున్నాయా? ఇప్పుడు ఉద్యోగాల కోతలు కూడా చూస్తున్నాం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కావాలని కాకపోయినా విధివశాత్తు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో పడాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు రుణాలు తీర్చే మార్గమేంటి? ఒక అప్పు చేయడానికి మరో అప్పు చేయడం కొన్నిసార్లు బాకీలు చేసి మరీ పెట్టుబడులు పెట్టడం. ఇవి రిస్క్ మిటిగేషనా? లేక ఆర్థిక నిర్వహణ తప్పిదాలా? నిజంగా రాత్రికి రాత్రే జీవితం తిరగబడింది. తెల్లారితే ఒకవైపు బ్యాంకు ఈఎంఐలు, మరోవైపు బయట తెచ్చిన అప్పులు, వడ్డీలు చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి. అలాంటి వాళ్లేం చేయాలి?

ఇవేమీ వద్దు అప్పులేనివాడే అసలైన ధనవంతుడు అనుకుని ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబానికి సంబంధించి సరైన ఇంటి బడ్జెట్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? ఆదాయానికి వ్యయానికి పొంతన కుదరనప్పుడే రుణాల అవసరం పడుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఖర్చులు అదుపులో పెట్టడానికి ఎలాంటి ప్రాక్టికల్ పద్ధతులు పాటించాలి? ఎటుచూసినా బాకీలే పరిస్థితేం బాలేదు. ఇది చాలామంది నిట్టూర్పు. అయితే అదే ఆఖరా? వాళ్లు మళ్లీ నిలబడి ముందుకెళ్లే ఛాన్స్ ఎలా లభిస్తుంది? కష్టంలోనూ పొదుపు, పెట్టుబడి సాధ్యమేనా? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని. ఈ చర్చలో సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ రేవంత్ చలమల, వెల్త్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ మేనేజర్‌ డా.బీ.అనిల్​కుమార్, ఆర్థిక నిర్వహణ నిపుణులు డా.హనుఎడ్లూరి పాల్గొన్నారు. మరిన్ని విషయాలు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం.

