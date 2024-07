ETV Bharat / opinion

యువతలో కొరవడుతున్న ఉద్యోగా నైపుణ్యాలు - ఈ పరిస్థితిని మార్చడం ఎలా ? - DABATE ON YOUTH SKILLS INDIA

Published : Jul 5, 2024, 10:34 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Youth Are Lacking With employment Skills in India ( ETV Bharat )