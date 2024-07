ETV Bharat / opinion

ప్రజలకు నాకు మధ్య అడ్డు గోడలు ఉండకూడదన్న చంద్రబాబు- వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో పొరపాట్లే కూటమికి పాఠాలు - Prathidwani On YCP Rule

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Prathidwani On YCP Rule Lessons For The Alliance AP : ప్రజలకు తనకు మధ్య అడ్డు గోడలు ఉండకూడదని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యనించారు . పరదాల సంస్కృతి రుచించని ప్రజలు జగన్​ను తిరస్కరించారు. ప్రకృతి సంపదను దోపిడీ చేసిన గత ప్రభుత్వ పెద్దలకు, అధికారం ఇచ్చారనే అహంభావంతో రౌడీయిజం చేసి జనాలను ఇబ్బందులకు గురిచేసిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు ప్రజలు బుద్ది చెప్పారు. పోలీసు సహా వ్యవస్థలు అన్నింటినీ దుర్వినియోగం చేసి ప్రజల ఆస్తులకు రక్షణ కల్పించటంలో వైఫల్యం చెందిన వారికి తగిన శాస్తి జరిగేలా తీర్పునిచ్చారు. అధికారపార్టీ నాయకుల చెప్పు చేతల్లో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కీలు బొమ్మగా మార్చి ఇసుక సహా అన్ని ఖనిజాలు దోచుకున్న వైఎస్సార్​సీపీ లీడర్లు నేడు ఓటమిని చవిచూడక తప్పలేదు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో చేసిన పొరపాట్లే నేడు కూటమికి పాఠాలు అనే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని కార్యక్రమం. చర్చలో పాల్గొంటున్న వారు ఏపీ సమగ్రాభివృద్ధి వేదిక కన్వీనర్ టి. లక్ష్మీనారాయణ, రాజకీయ విశ్లేషకులు డీవీ శ్రీనివాస్.