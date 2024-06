చంద్రబాబు ఒక్క సంతకంతో 16,347 పోస్టులతో మెగా డీఎస్సీ - జగన్‌ ఈ పని ఎందుకు చేయలేదు? - MEGA DSC WITH 16347 POSTS

Prathidwani : ఇచ్చినమాట ప్రకారం ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతల తీసుకుంటునే రాష్ట్ర నిరుద్యోగ యువతకు ఆశలకు అండగా నిలుస్తూ మెగా డీఎస్సీపైనే తొలిసంతకం చేశారు చంద్రబాబు. గడిచిన అయిదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ ఏలుబడి నిరుద్యోగ యువతకు చేసిన గాయాలకు లేపనంగా వస్తునే 16వేల 347 పోస్టులతో మెగా డీఎస్సీ ప్రకటనకు లైన్ క్లియర్ చేశారు. డిసెంబర్‌లోపుగా ఆ ప్రక్రియ కూడా పూర్తి కావాలని నిర్దేశించారు. అదే సమయంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యువత నైపుణ్య గణన కోసం ఉద్ధేశించిన మరో కీలకమైన దస్త్రంపైనా అయిదవ సంతకం పెట్టారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. ఈ రెండు నిర్ణయాల ద్వారా రాష్ట్ర యువతకు కొత్తప్రభుత్వం ఇస్తోన్న సంకేతాలు, సందేశాలు ఏమిటి? ఉద్యోగాల కోసం కళ్లు కాయలు కాసేలా ఎదురు చూసిన లక్షలమంది పట్టభద్రులు ఇప్పుడేం అనుకుంటున్నారు? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని. ఈ చర్చలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగ జేఏసీ కన్వీనర్‌ షేక్ సిద్దిఖీ, ప్రముఖవిద్యావేత్త, పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ వేపాడ చిరంజీవి రావు పాల్గొన్నారు.

Unemployed Youth Thank you To CM Chandrababu Naidu : మెగా డీఎస్సీపై మొదటి సంతకం పెడతానని ఇచ్చిన హామీని సీఎం చంద్రబాబు నెరవేర్చారు. సచివాలయంలో గురువారం మెగా డీఎస్సీపై మొదటి సంతకం చేశారు. అన్ని రకాల పోస్టులు కలిపి 16,347 భర్తీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరుద్యోగులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఉపాధ్యాయుడు కావాలన్న తమ కల నెరవేరే రోజు ఇచ్చినందుకు ధ్యాంక్యూ సీఎం సర్ అంటూ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

