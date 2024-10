ETV Bharat / opinion

'కమలాహారిస్ - డొనాల్డ్ ట్రంప్' - అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు అధిపతి అయ్యేదెవరు? - Who Will be USA President

By ETV Bharat Telangana Team Published : 2 hours ago

Prathidhwani On America Presidential Polls ( ETV Bharat )

Prathidhwani On America Presidential Polls : అమెరికా తమ అధ్యక్ష పీఠంపైకి మహిళకు మొదటిసారి అవకాశం ఇస్తుందా? అది కూడా భారత సంతతి మూలాలన్న ఓ మహిళ ప్రపంచాన్ని శాసించే శ్వేతసౌధానికి అధిపతి అవుతారా? లేదంటే వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రెస్‌ ట్రంప్​నకు రెండవ ఛాన్స్ చిక్కుతుందా? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలకు సమయం వేగంగా దగ్గర పడుతోంది. సరిగ్గా నెల రోజులే మిగిలింది. ప్రపంచమంతా ఆసక్తిగా గమనిస్తున్న ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఇప్పటికే అక్కడ ఎర్లీ పోలింగ్ కూడా ప్రారంభమైంది. లక్షలమంది తమ తీర్పును ఓట్ల రూపంలో నిక్షిప్తం చేస్తున్నారు. మరి ఈ అమీతుమీ పోరాటంలో 'కమలాహారిస్ - డొనాల్డ్ ట్రంప్' మధ్య ఎవరి అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి? అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలను శాసించనున్న అంశాలేంటి? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని.