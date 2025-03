ETV Bharat / opinion

ట్రంప్​ ఎఫెక్ట్​తో - ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్​ పరిస్థితేంటి?

Prathidhwani Debate on Ukraine and US Talks ( ETV Bharat )

Published : Mar 2, 2025

Prathidhwani Debate on Ukraine and US Talks : ఉక్రెయిన్ దారెటు? ఆ దేశం భవిష్యత్ ఏమిటి? మూడేళ్లుగా రగులుతున్న రష్యా - ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధంలో ఇకపై ఏం జరగనుంది? బైడెన్ వెడలి, ట్రంప్‌ వచ్చిన తర్వాత అగ్రరాజ్యం అమెరికా, నాటో పాత్రలు ఎలా మారనున్నాయి? ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు ట్రెండింగ్‌ ప్రశ్నలు ఇవి. ఇటీవలే సౌదీలో శాంతి చర్చలు ఉక్రెయిన్, అమెరికా అధ్యక్షులు జెలెన్‌స్కీ - ట్రంప్‌ మధ్య మాటకు మాట. వైట్‌హౌస్ వేదికగా చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు ఈ చర్చను మరింత పెంచాయి.

తాజా సమాచారం ప్రకారం యుద్ధంలో వెనక్కు వెళ్లే పరిస్థితుల్లో లేం అన్న జెలెన్‌స్కీ సాయానికి ప్రతిగా అమెరికాతో ఖనిజాల ఒప్పందానికీ సిద్ధమన్నారు. మరిప్పుడు ట్రంప్ ఏం చేయనున్నారు? యుద్ధం ఆగుతుందా? సంధి కుదిరి శాంతి వికసించేందుకు ఉన్న అవకాశాలేంటి? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని.