Prathidhwani Debate on Is AI Going to Replace IT Jobs : ఐటీ జాబ్ మార్కెట్లో ఏం జరుగుతోంది? చేస్తున్న ఉద్యోగాలు ఎంతకాలం నిలుస్తాయి? కొత్తగా జాబ్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారి పరిస్థితి ఏమిటి? కేవలం ఐటీపై ఆధారపడిన వారి భవిష్యత్ ఎలా ఉండబోతోంది? సంచలనంగా మారిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ రంగం రూపురేఖల్ని ఏవిధంగా మార్చేస్తోంది? వేలు, లక్షల సంఖ్యలో పోతున్న ఐటీ ఉద్యోగాలకు నిజంగానే ఏఐ ప్రభావమే కారణమా? ప్రాజెక్టులు ఆగిపోవడం, తొలగింపులు పెరగడం ఇవన్నీ మామూలు వార్తలుగా మారిపోయాయి ఇటీవల. ఈ పరిస్థితిని చూసి రానున్న రోజుల్లో పిల్లల భవిష్యత్ ఏంటో అని ఇప్పట్నుంచే బెంగపెట్టుకుని ఆందోళన చెందుతున్న తల్లిదండ్రులు సంఖ్యా పెరుగుతోంది. మరి ఏఐ కారణంగా ఉద్యోగాల కోత తాత్కాలికమా? లేక ఇది ట్రైలరేనా? జాబ్ మార్కెట్లో అసలేం జరుగుతోంది? ఎవరెలా సన్నద్ధం కావాలి? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని.
Published : August 12, 2025 at 11:25 AM IST
