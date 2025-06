ETV Bharat / opinion

హాట్​హాట్​గా తెలంగాణ రాజకీయం - నువ్వానేనా అన్నట్లు ప్రత్యర్థుల మాటల యుద్ధం - TELANGANA POLITICS PRATIDHWANI

Politics has become heated in Telangana pratidhwani ( ETV Bharat )