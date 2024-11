ETV Bharat / opinion

ఒకేదేశం - ఒకే ఎన్నికలకు అంతా ఓకేనా-జమిలి బాటలో దాటాల్సిన సవాళ్లేంటి?

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

One Nation – One Election Obstacles to Overcome : దేశ రాజకీయ ముఖచిత్రం మార్చే జమిలి ఎన్నికల వైపే కేంద్రం అడుగులు పడుతున్నాయా? గతనెలలో కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆమోదం పొందిన ఒకే దేశం - ఒకే ఎన్నికల ప్రతిపాదనలకు వాస్తవ రూపం ఇచ్చే కసరత్తు వడివడిగా జరుగుతోందా? మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్ నివేదికకు కేంద్రం ఆమోదం నుంచి మొదలైన ఈ అంచనాలు రోజురోజుకీ పెరుగుతూ వస్తున్నాయి.

పైకి ఎక్కడా అలికిడి లేకున్నా మరికొన్ని రోజుల్లో జరగనున్న పార్లమెంట్‌ సమావేశాల్లోనే ఇందుకు సంబంధించిన బిల్లు కూడా ప్రవేశపెట్టబోతున్నారన్న అభిప్రాయాలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. అదే జరిగితే ఎలాంటి మార్పులు అనివార్యం? వాటితో ఎవరికి మోదం? ఎవరికి ఖేదం? జమిలి బాటలో ఎన్డీయే ప్రభుత్వం అధిగమించాల్సిన సవాళ్లు ఏమిటి? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని. చర్చలో పాల్గొంటున్న వారు సీనియర్ రాజకీయ విశ్లేషకులు డా. అందె సత్యం, మరొకరు రాజకీయ, వర్తమాన అంశాల విశ్లేషకురాలు బాలలత.