ETV Bharat / opinion

కాగుతున్న సింధూ జలాలు - పాకిస్థాన్​ వెనక ఉన్నదెవరు? - PAKISTAN INDUS WATERS TREATY

సింధూ జలాల కేంద్రంగా మరోసారి కీలక పరిణామాలు - పాక్‌తో సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందం నిలిపివేస్తామన్న భారత్ - హహల్గాం ఉగ్రదాడితో సింధూజలాల ఒప్పందం నిలిపివేత

Pakistan Indus Waters Treaty
Pakistan Indus Waters Treaty (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2025 at 10:39 AM IST

1 Min Read

Pakistan Indus Waters Treaty : "నీళ్లు - రక్తం కలసి ప్రవహించలేవు”. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పదే పదే చెబుతున్న ఈ మాట సాక్షిగా మరోసారి వేడెక్కుతున్నాయి సింధూ జలాలు. దీనిపై తగుదనమ్మా అంటూ జోక్యం చేసుకున్న ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్టిట్రేషన్ తీర్పును కూడా తిరస్కరించింది భారత ప్రభుత్వం. శత్రుదేశం పాక్‌తో కుదిరిన సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందాన్ని నిలుపుదల చేశామని, దాంట్లో ఇక ఎవరి ప్రమేయానికీ తావు లేదని తేల్చి చెప్పింది. ఇదే సమయంలో ఒకవైపు బాబ్బాబు నీళ్లు వదలండి అంటూ బతిమాలుతునే, మరోవైపు సింధూజలాల్ని అడ్డుకుంటే క్షిపణులతో దాడులు పేల్చేమంటూ అవాకులు చవాకులు పేలుతోంది పాకిస్థాన్‌ సైనిక, రాజకీయ నాయకత్వం. పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత పాకిస్థాన్‌ దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టే వరకు సింధూ జలాలు చుక్క ఇచ్చేది లేదని భారత్ విస్పష్టంగా చెప్పినా, ఆ దేశం ఎందుకు దారికి రావడం లేదు? ఎవరి అండ చూసుకుని ఇలా పేట్రేగిపోవాలని చూస్తోంది? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని.

Pakistan Indus Waters Treaty : "నీళ్లు - రక్తం కలసి ప్రవహించలేవు”. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పదే పదే చెబుతున్న ఈ మాట సాక్షిగా మరోసారి వేడెక్కుతున్నాయి సింధూ జలాలు. దీనిపై తగుదనమ్మా అంటూ జోక్యం చేసుకున్న ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్టిట్రేషన్ తీర్పును కూడా తిరస్కరించింది భారత ప్రభుత్వం. శత్రుదేశం పాక్‌తో కుదిరిన సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందాన్ని నిలుపుదల చేశామని, దాంట్లో ఇక ఎవరి ప్రమేయానికీ తావు లేదని తేల్చి చెప్పింది. ఇదే సమయంలో ఒకవైపు బాబ్బాబు నీళ్లు వదలండి అంటూ బతిమాలుతునే, మరోవైపు సింధూజలాల్ని అడ్డుకుంటే క్షిపణులతో దాడులు పేల్చేమంటూ అవాకులు చవాకులు పేలుతోంది పాకిస్థాన్‌ సైనిక, రాజకీయ నాయకత్వం. పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత పాకిస్థాన్‌ దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టే వరకు సింధూ జలాలు చుక్క ఇచ్చేది లేదని భారత్ విస్పష్టంగా చెప్పినా, ఆ దేశం ఎందుకు దారికి రావడం లేదు? ఎవరి అండ చూసుకుని ఇలా పేట్రేగిపోవాలని చూస్తోంది? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDUS WATER REVIVALRULING ON INDUS WATER TREATYINDIA REFUSES INTERVENE INDUS WATERకాగుతున్న సింధూ జలాలుPAKISTAN INDUS WATERS TREATY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.