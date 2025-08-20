ETV Bharat / opinion

భారత్​-చైనా మధ్య ఆసక్తికర పరిణామాలు - ఘర్షణలు పక్కనపెట్టి ప్రయోజనాల కోసం కలిసి నడిచి - ECONOMIC RELATIONS INDIA AND CHINA

భారత్ - చైనా మధ్య ఆసక్తికరంగా పరిణామాలు - ఈ నెల 31న చైనాకు వెళ్లనున్న ప్రధానమంత్రి మోదీ - భారత్‌కు వచ్చి చైనా విదేశాంగమంత్రి కీలక చర్చలు

August 20, 2025

Economic Relations between India and China : ప్రపంచ జనాభాలో మూడో వంతుకు నిలయం భారత్ - చైనా దేశాలు. జనాభాలోనే కాదు ప్రపంచ ఆర్థికవ్యవస్థలోనూ ఈ రెండు దేశాల వాటా దాదాపు 30శాతానికి చేరువ అవుతోంది. అలాంటి కీలకమైన ఈ 2 పొరుగు దేశాలు సఖ్యతాస‌్వరం వినిపించగలిగితే? ట్రంప్ టారిఫ్‌వార్ మారుతున్న ప్రపంచ రాజకీయ సమీకరణాల్లో అదే ఇప్పుడు కొత్త పొద్దుగా కనిపిస్తోంది. సంఘర్షణలు ఘర్షణలు పక్కనపెట్టి పరస్పర ప్రయోజనాల కోసం కలసి నడిచే ఆశలు చిగురుస్తున్నాయి.

7 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఈ నెల చివరికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ చైనా పర్యటనకు వెళ్లనుండడం, ఇప్పటికే చైనా విదేశాంగ మంత్రి భారత్‌కు వచ్చి చర్చలు జరుపుతూ ఉండడం ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఇండియా-చైనాకు తోడుగా రష్యా కూడా కలిసి ఆర్​ఐసీ స్వప్నం సాకారమైతే అంతర్జాతీయ రాజకీయ ముఖచిత్రం ఎలా మారుతుంది? ఈ వరస నిర్ణయాలతో ట్రంప్ తాటాకు చప్పుళ్లకు భారత్‌ నిశ్శబ్దంగానే దీటైన జవాబు ఇస్తోందా? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని.

