Debate on America Tariffs on India : 26, 25, 50, ఇవి ఒట్టి అంకెలు కాదు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్ పై దూస్తున్న టారిఫ్ చురకత్తులు. కోరుకున్న వాణిజ్య డిమాండ్లు సాధించుకోవడం, రష్యాతో మన చిరకాల మైత్రికి కత్తెర్లు వేయడం. ఈ రెండే ప్రధాన లక్ష్యాలుగా టారిఫ్లతో పాటు భారత్ను అన్ని వైపుల ఇరుకునపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఫ్రెండ్ ఇండియా అంటునే దిల్లీ ఆగర్భ శత్రువైన పాకిస్థాన్ను నెత్తిన పెట్టుకుని ఊరేగే ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. పొరుగు దేశాలకు తక్కువ టారిఫ్లు పెట్టి భారత పరిశ్రమలు, వాణిజ్య రంగాన్నే చిక్కుల్లో పడేసే పాచికలు విసురుతున్నారు. లొంగక పోతే మరిన్ని సుంకాలు, ఆంక్షలంటూ బెదిరింపులకు దిగుతున్నారు. వీటన్నింటికీ దిల్లీ నుంచి ఒక్కటే సమాధానం అదిరేది లేదు. బెదిరేది లేదు. దేశం, దేశ ప్రజలు, రైతుల ప్రయోజనాలపై ముఖ్యం అని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ మొదలు పెట్టిన ఈ టారిప్వార్ ఎంత వరకు? అది విసిరే సవాళ్లు ఎదుర్కోవడంలో భారతదేశం ముందున్న మార్గాలేంటి? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని.
ట్రంప్ సుంకాల దూకుడు - ఏది విరుగుడు? - DEBATE ON AMERICA TARIFFS ON INDIA
భారత్పై టారిఫ్ చురకత్తులు దూస్తున్న ట్రంప్ - రష్యాతో మన చిరకాల మైత్రికి కత్తెర్లు వేయడం - ఈ రెండే ప్రధాన లక్ష్యాలుగా భారత్పై తీవ్ర ఒత్తిడి
Published : August 8, 2025 at 9:50 AM IST
