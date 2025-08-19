ETV Bharat / opinion

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2025 at 10:15 AM IST

1 Min Read

Cloud Burst Issues : కురిసేది కొద్దిసేపే కానీ ఆ కుండపోత మిగిల్చే గుండె కోత అంతా ఇంతా కాదు. అదే క్లౌడ్ బరస్ట్. కొంతకాలంగా ఈ పదం వింటేనే ప్రజల్లో ఎన్నో భయాందోళనలు. ఆకాశానికే చిల్లు పడిందా అన్నట్లుగా ఇటీవల ఉత్తరాఖండ్‌ జమ్మూకశ్మీర్‌లో ఈ మేఘ గర్జనకు గ్రామాలకు గ్రామాలే రూపురేఖలు లేకుండా పోయాయి. ఉహించని పెనువిషాదాలు ప్రకృతివిపత్తుల్ని ఎదుర్కోవడంలో మనం ఎంత బలహీనమో మళ్లీ గుర్తు చేశాయి. మరి అసలేంటి క్లౌడ్ బరస్ట్‌లు? ఇది కేవలం వాతావరణ సమస్యేనా? లేక మితిమీరిన పర్యావరణ హానికి మనం చెల్లించుకుంటున్న మూల్యమా? క్లౌడ్‌బరస్ట్‌లు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా వస్తాయో ముందస్తుగా ఊహించగలమా? ఈ మేఘ విస్పోటనాలు దేశీయ విపత్తు నిర్వహణ వ్యవస్థలు, విధానాలకు ఎలాంటి సవాళ్లు విసురుతున్నాయి? ఏమేం పాఠాలు నేర్పుతున్నాయి? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని.

FLASH FLOODS IN INDIACLOUD BURST ISSUESUTTARAKHAND JAMMU AND KASHMIRPRATIDWANI ON CLOUD BURSTCLOUD BURST ISSUES

