Caring of Old Age Parents : కంటికి రెప్పలా పెంచుకున్న పేగుబంధాలకు జన్మనిచ్చిన కన్నవాళ్లే భారంగా మారితే? నాన్నా బుజ్జి అంటూ వేలుపట్టుకుని నడిపించిన అనురాగమూర్తులకు పలకరించే నాథుడు, ఆలనాపాలనా చూసే ఆసరానే కరవైతే? అంతకంటే విషాదం మరొకటి ఉంటుందా! దురదృష్టమో మారుతున్న కాల ప్రభావమో! దేశంలో ప్రస్తుతం జరుగుతోంది మాత్రం అదే. పిల్లల నిర్లక్ష్యం, ఒంటరితనం, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అందని ప్రభుత్వ పథకాలు వెరసి వృద్ధాప్యాన్ని కఠినపరీక్షగా మార్చుతు న్నాయి. వారి సంక్షేమం కోసం చట్టాలు ఉన్నా అవి ఉత్సవ విగ్రహాలుగా మిగిలి పోతూ సమస్య తీవ్రత పెంచుతున్నాయి. వయస్సు పెరుగుతున్న కొద్దీ వెంటాడే ఆరోగ్య సమస్యలు సరేసరి. నిజానికి వృద్ధులు సమాజానికి భారం కాదు, అనుభవ సంపద. కానీ ఆ విషయం మరచిపోవడం, సాకులు చెబుతూ దూరంగా చూస్తూ ఉండిపోతుండడంతోనే ముదిమి కష్టాల కొలిమిగా మారుతోంది. మరి ఆ మలిసంధ్య వేళ వారికి కావాల్సిన భరోసా ఏమిటి? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని.
జన్మనిచ్చిన కన్న వాళ్లే భారంగా - ఆదరణ కరువైన తల్లిదండ్రుల దుస్థితి - CARING OLD AGE PARENTS
నాన్నా బుజ్జి అంటూ వేలుపట్టుకుని నడిపించిన తల్లిదండ్రులకు నేడు పలకరించే నాథుడే కరవు - పిల్లల నిర్లక్ష్యంతో కఠినపరీక్షగా మారుతున్న వృద్ధాప్యం - వయస్సు పెరుగుతున్న కొద్దీ వెంటాడే ఆరోగ్య సమస్యలు
Published : August 9, 2025 at 11:23 AM IST
