ముంబైవాలా ఫేమస్ స్ట్రీట్​ ఫుడ్​ "వడ పావ్​" - ఇంట్లోనే నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు! - How to Make Vada Pav Recipe

Published : Aug 22, 2024, 11:03 AM IST

By ETV Bharat Features Team

World Vada Pav Day and How to Make Vada Pav: టేస్ట్‌ అట్లాస్‌ ప్రకారం.. ఈ ఐకానిక్‌ స్ట్రీట్‌ ఫుడ్‌ తయారీ ముంబయిలోని ఓ వీధి వ్యాపారి నుంచి మొదలైంది. అలా మొదలైన వడ పావ్ ప్రస్థానం.. వీధి స్టాల్స్‌ నుంచి ప్రముఖ రెస్టరెంట్ల వరకూ విస్తరించింది. ఇంతటి ఘనమైన చరిత్ర కలిగిన ఈ టేస్టీ స్ట్రీట్​ ఫుడ్​ను ఈ రోజున ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం..

వడ పావ్​కు కావాల్సిన పదార్థాలు:

స్టఫింగ్​ కోసం:

లదీ పావ్​ - 4

ఉడికించిన బంగాళదుంపలు - 2

నూనె - 1 టేబుల్​ స్పూన్​

ఆవాలు - అర టీ స్పూన్​

జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​

పచ్చిమిర్చి - 1

కరివేపాకు - 1 రెమ్మ

సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు

ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

కారం - అర టేబుల్​ స్పూన్​

పసుపు - చిటికెడు

గరం మసాలా - పావు టీ స్పూన్​

ధనియాల పొడి - పావు టీ స్పూన్​

కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

నిమ్మరసం - 1 టీ​ స్పూన్​

