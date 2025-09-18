ETV Bharat / offbeat

ఉత్తర దిక్కున తలపెట్టి - ఎందుకు నిద్ర పోకూడదు?

- అలా నిద్రిస్తే ఏమవుతుంది? - పెద్దలు చెప్పే కారణాలేంటో తెలుసా??

North Facing Sleep Effects
North Facing Sleep Effects (AI Generated)
Sleep Towards North : మన దేశంలో చాలా విశ్వాసాలు, ఆచారాలకు వేల ఏళ్ల వయసుంది. అందులో కొన్ని శాస్త్రీయ కోణంలోనూ జనాలకు అర్థమయ్యేలా ఉంటాయి. మరికొన్ని మూఢ విశ్వాసాలుగా తోస్తాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఉత్తరం వైపు తలపెట్టి నిద్రించకూడదనేది ఒకటి. ఇప్పటికీ చాలా ఇళ్లలో పెద్దలు ఈ మాట చెబుతుంటారు. ఎంతో మంది పాటిస్తూనే ఉంటారు. మరి, ఇంతకీ ఉత్తరంవైపు తలపెట్టి ఎందుకు పడుకోకూడదు? పడుకుంటే ఏం జరుగుతుంది? దీనికి పెద్దలు చెప్పే కారణాలేంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

వాస్తు ప్రకారం :

పురాతన కాలం నుంచీ భారతీయుల జీవన విధానంలో వాస్తు శాస్త్రం ప్రముఖ స్థానంలో ఉంది. ఇప్పటికీ మెజారిటీ జనం దాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. ఎలాంటి నిర్మాణం చేపట్టినా, వాస్తు విధి విధానాలను తప్పకుండా అనుసరిస్తారు. ఈ వాస్తు శాస్త్రం.. మనిషి దేహం ఒక సూక్ష్మ అయస్కాంతం వంటిదని చెబుతుంది. భూమికి ఉత్తర, దక్షిణ ధ్రువాలు అయస్కాంత క్షేత్రాలుగా ఉన్నట్టుగానే, మనిషి శరీరంలో తలను ఉత్తర, కాళ్లను దక్షిణ అయస్కాంత ధ్రువాలుగా వాస్తు పరిగణిస్తుంది. ఈ కారణంగానే ఉత్తరంవైపు తలపెట్టి నిద్రించకూడదని చెబుతుంది. ఎందుకంటే ఇలా నిద్రించడం వల్ల రెండు ఉత్తర ధ్రువాలను ఎదురెదురుగా ఉంచినట్టు అవుతుందట. దీనివల్ల తలలో, ఇంకా శరీరంలో పలు రకాల అసౌకర్యాలు కలుగుతాయట.

శక్తి ప్రవాహానికి విఘాతం :

అయస్కాంత సూత్రం ప్రకారం పరస్పర సమాన ధ్రువాలు వికర్షించుకుంటాయి. అంటే రెండు ఉత్తర ధ్రువాలను ఎదురెదురుగా ఉంచితే వాటి మధ్య ఘర్ణణ జరుగుతుంది. మనిషి ఉత్తరం వైపు తలపెట్టి నిద్రిస్తే కూడా ఇదే జరుగుతుందట. దీనివల్ల శరీరంలోని శక్తి ప్రవాహానికి ఆటంకం కలుగుతుందట. ఫలితంగా.. నిద్రలో ప్రశాంతత లోపిస్తుందని, అలసట కలుగుతుందని, పలు ఆరోగ్య ఇబ్బందులు కూడా తలెత్తే అవకాశం ఉందని వాస్తు నిపుణులు చెబుతుంటారు.

రక్త ప్రసరణలో ఇబ్బంది :

ఉత్తరం వైపు తల పెట్టి నిద్రించడం వల్ల రక్తంలో ఉండే ఐరన్​ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతారు. భూమి ఉత్తరధ్రువంలోని అయస్కాంత క్షేత్రం వల్ల రక్తంలోని ఇనుము ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంటుందని అంటారు. దీనివల్ల తలనొప్పి, నిద్రలో డిస్టర్బెన్స్ రావడం వంటివి జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుందట.

దేవతల దిశ :

భారతీయులు ప్రకృతితోపాటు దిక్కులను, శక్తిని పూజిస్తారు. ఇదే సంప్రదాయం పెరుగుతూ వచ్చింది. ఇలా చూసుకున్నప్పుడు ఉత్తర దిక్కును దేవతల దిశగా చూస్తారు. ఈ కారణంగా కూడా ఉత్తరం వైపు తల పెట్టకూడదని కొందరు చెబుతుంటారు. తరతరాలుగా ఈ పద్ధతులు పాటిస్తూ ఉండడం వల్ల ఇదొక సాంస్కృతిక ఆచారంగా కొనసాగుతూ వస్తోంది.

నమ్మకం - మూఢ నమ్మకం :

శాస్త్రీయ దృష్టితో చూసేవారు ఈ నమ్మకాలను వ్యతిరేకిస్తారు. ఇలాంటివన్నీ మూఢ విశ్వాసాలని కొట్టిపారేస్తుంటారు. వీటిని విశ్వసించేవాళ్లు మాత్రం మనకు తెలిసింది మాత్రమే సంపూర్ణం కాదని అంటుంటారు. భూమికి ఉన్న అయస్కాంత క్షేత్రాలు నిజమే కదా.. అలాంటప్పుడు అవి మానవ శరీరంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉండొచ్చు కదా? అని ప్రశ్నిస్తుంటారు. ఈ వాద, ప్రతివాదాలు శతాబ్దాల నుంచీ ఉన్నాయి. అయితే.. ఉత్తరం వైపు తలపెట్టి నిద్రించకూడదని ఎందుకు అంటారనే ప్రశ్నకు మాత్రం ఇవీ సమాధానాలు.

