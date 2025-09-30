ఇంట్లో మూలకు తలకిందులుగా చీపురు! - అలా ఎందుకు పెట్టాలో తెలుసా?
- చీపురు వినియోగంలో చాలా మందికి తెలియని విషయాలు - జోతిష్యం, శాస్త్రీయత చెబుతున్నవి ఇవే!
Published : September 30, 2025 at 11:51 AM IST
Cheepuru upside down : ప్రతి ఇంట్లోనూ చీపురు ఉంటుంది. పని చేస్తున్నప్పుడు తప్పు మిగిలిన సమయంలో అది తలకిందులుగా ఉంటుంది. ఎవరి ఇంట్లో మూలకు చూసినా ఇదే దృశ్యం కనిపిస్తుంది. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం చీపురును లక్ష్మీదేవి ప్రతీకగా భావిస్తారు. మరి, ఇంతకీ చీపురును ఎందుకు అప్ సైడ్ డౌన్ ఉంచుతారు? దీనికి గల కారణాలేంటి? తప్పకుండా అలాగే ఉంచాలా? వంటి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
జ్యోతిష్యం ప్రకారం :
- చీపురును వాడే విధానానికీ, ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి రావడానికి మధ్య సంబంధం ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతుంటారు.
- సాయంత్రం 5.30 నుంచి 6 గంటల సమయంలో చీపురుతో ఇల్లు ఊడ్చకూడదని జ్యోతిష్యుడు మాచిరాజు చెబుతున్నారు.
- ఇంటికి బంధువులు వచ్చివెళ్లిన తర్వాత 2 గంటల వరకూ చీపురుతో ఊడ్చకూడదట.
- చీపురుతో పిల్లలను కొట్టకూడదని, అలాగే చీమలు, బొద్దింకలు వంటి వాటిని దాంతో చంపకూడదని సూచిస్తున్నారు.
- ఇక చీపురును మూలకు ఉంచే విషయంలో కీలక సూచన చేస్తున్నారు. దాన్ని నిలబెట్టడం కాకుండా పడుకోబెడితే మంచిదని చెబుతున్నారు.
- అదేవిధంగా చీపురును ఎక్కడపడితే అక్కడ ఉంచకూడదని అంటున్నారు. కుదిరితే ఆగ్నేయం లేదంటే నైరుతిలో మాత్రమే ఉంచాలట
- మంగళవారం రోజున చీపురును వేరే వాళ్లకు ఇవ్వ కూడదని, పాత చీపురు శనివారం రోజున, లేదంటే అమావాస్య రోజున మాత్రమే పడేయాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఈ నిబంధనలు పాటిస్తేనే లక్ష్మీ కటాక్షం ఇంటికి వచ్చి చేరుతుందని, లేదంటే తగ్గిపోయే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నారు.
సాయంత్రం, రాత్రి వేళ - గోళ్లు కత్తిరిస్తే ఏమవుతుంది?
భౌతిక కారణాలు ఇలా :
- చీపురును వాడే వైపు పుల్లలు చాలా సన్నగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటివైపు నిలబెడితే అవి త్వరగా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. పుల్లలు విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంది.
- దీనివల్ల చీపురు ఎంత క్వాలిటీదైనా సరే త్వరగా పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఎక్కువ రోజులు రావాలనుకుంటే రివర్స్లో నిలబెట్టడమే మంచిది.
- వంకరపోయిన బ్రిజెల్స్ ఉన్న చీపురుతో ఊడ్చడం కాస్త ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఇంకా పని త్వరగా పూర్తి కాదు.
- మరో విషయం ఏమంటే చీపురు తడిగా ఉన్నప్పుడు బ్రిజెల్స్ నేలవైపు ఉంచి నిలబెడితే అది త్వరగా ఆరిపోదు. ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. దీనివల్ల ఫంగస్ పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. దాంతో దుర్వాసన కూడా వచ్చే అవకాశం పెరుగుతుంది.
మాబ్ వంటి క్లీనర్లు కూడా :
- చీపురు మాత్రమే కాకుండా మాబ్ వంటి క్లీనర్లను కూడా ఇదే పద్ధతిలో స్టోర్ చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- ఇలాంటి వాటిని గోడకు అప్ సైడ్ డౌన్లో పెడితే సరిపోతుందని అంటున్నారు.
- కొన్ని క్లీనర్లకు కడ్డీ చివర హుక్ ఉండేలా డిజైన్ చేస్తారు. అలాంటివి లేకపోతే వేలాడదీస్తే సరిపోతుంది
- మొత్తంగా చూసుకున్నప్పుడు ఆచారాలతోపాటు శాస్త్రీయ ఆధారాలు కూడా చీపురును రివర్స్లో ఉంచడమే మేలని సూచిస్తున్నాయి.