సాయంత్రం, రాత్రి వేళ - గోళ్లు కత్తిరిస్తే ఏమవుతుంది?

- హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం రాత్రివేళ గోళ్లు కత్తిరించకూడదు! - ఎందుకో మీకు తెలుసా?

Nail Cutting at Evening
Nail Cutting at Evening (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Nail Cutting at Evening : పురాతన సంప్రదాయాల్లో చాలా విషయాలు మిస్టీరియస్​గా ఉంటాయి. వాటిని కొందరు మూఢ విశ్వాసాలుగా కొట్టి పారేస్తారు. భగవంతుడిని విశ్వసించేవారు మాత్రం అందులో ఏదో అంతరార్థం తప్పకుండా ఉందని నమ్ముతారు. అందుకే తప్పకుండా వాటిని పాటిస్తారు. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి సాయంత్రం వేళ గోళ్లు కత్తిరించడం! మన ఇళ్లలో పెద్దవాళ్లు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఈ మాట చెప్పే ఉంటారు. చీకట్లో గోళ్లు కత్తిరించడం మంచిది కాదని అడ్డు చెబుతుంటారు. మరి, అలా ఎందుకో చెబుతారో.. దాని వెనకున్న కారణాలేంటో మీకు తెలుసా??

హిందూ పురాణాల ప్రకారం :

పురాణాల ప్రకారం సాయంత్రపు వేళను పవిత్ర సమయంగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో లక్ష్మీదేవి ప్రతి ఇంటినీ సందర్శిస్తుందట. అలాంటి సమయంలో గోళ్లు కత్తిరించుకుంటూ కూర్చుంటే దేవతను అవమానించినట్టవుతుందని పండితులు చెబుతుంటారు. అందుకే సాయంత్రం, ఇంకా రాత్రి వేళ గోళ్లు కట్ చేయొద్దుని చెబుతుంటారు.

జ్యోతిష్యశాస్త్రం :

సాయంత్రం, రాత్రి వేళలు విశ్రాంతి సమయాలు. అప్పుడు జీవక్రియలు కూడా రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటాయి. అలాంటి సమయంలో గోళ్లను తీయడం ద్వారా జీవ క్రియలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతుంటారు. మన వేళ్లు నాడీ వ్యవస్థను ఉత్తేజపరచడంలో అన్ని అవయవాలకన్నా ముందుంటాయని, విశ్రాంతి సమయంలో గోళ్లు కత్తిరించడం వల్ల నాడీ శక్తి ప్రవాహంలో అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంటుందట.

కింద పడితే :

చీకట్లో గోళ్లు కత్తిరించడం వల్ల అవి కిందపడి కనిపించకుండాపోయే అవకాశం ఉంది. వాటిని సేకరించి బయట పడేయడం కష్టంగా ఉంటుంది. అంతే కాకుండా ఇంట్లోని వాళ్లు అటూ ఇటూ నడుస్తున్నప్పుడు అవి కాళ్లకు గుచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అన్నం, ఇతర ఆహార పదార్థాల్లో పడితే కడుపులోకి వెళ్లిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. అందుకే వద్దని చెబుతారు.

శాస్త్రీయ దృక్పథం :

ఇప్పుడంటే ఇళ్లలో కరెంటు వెలుతురు ఉంది. కానీ పూర్వ కాలంలో దీపాలు మాత్రమే దిక్కు. కొన్ని ఇళ్లలో అవి కూడా ఉండేవి కావు. అందువల్ల వెలుతురు సరిగా లేనప్పుడు గోళ్లు కత్తిరించడం వల్ల వేళ్లకు గాయాలయ్యే అవకాశం ఉండేది. పైగా ఇప్పుడు వేళ్లకు గాయాలు కాకుండా "నెయిల్ కట్టర్స్" వచ్చాయి. కానీ, ఆ రోజుల్లో పదునైన కత్తుల వంటి వాటితోనే గోళ్లు తొలగించుకోవాల్సి వచ్చేది. దానివల్ల పట్టుతప్పితే చర్మం తెగిపోయి రక్తం కారడమే! వెలుతురు సరిగా లేనప్పుడు గోళ్లు కత్తిరించుకోవద్దని చెప్పడానికి ఇది కూడా ఓ ప్రధాన కారణమని అంటారు.

దుష్ట శక్తుల నమ్మకం :

భగవంతుడితో సమానంగా దుష్ట శక్తులు ఉన్నాయని మెజారిటీ జనం నమ్ముతారు. అందువల్ల పూర్వీకులు చెప్పిన విషయాల్లో భౌతిక ఆధారం లేనివన్నీ దైవం లేదా దెయ్యం నమ్మకాల పరిధిలో ఉంచేశారు. కాల క్రమంలో అవన్నీ తర్వాతి తరాలకు సంక్రమిస్తూ వచ్చాయి. అందుకే "పెద్దలు చెప్పారు" అంటూ చాలా విషయాలను జనం పాటిస్తూ వస్తున్నారు. ఇవి రకరకాల తెగలు, వారి సాంస్కృతిక, మత విశ్వాసాల ఆధారంగా మనుగడ సాగిస్తున్నాయి.

