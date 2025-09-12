ETV Bharat / offbeat

రెస్టారెంట్లలో ఫింగర్ బౌల్స్ ఎందుకు ఇస్తారో తెలుసా?

- 13వ శతాబ్దం నుంచే మొదలైన సంప్రదాయం - అర్థం, పరమార్థం ఇదేనట!

Finger Bowl History
Finger Bowl History (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2025 at 11:09 AM IST

Finger Bowl History : రెస్టారెంట్​ కు వెళ్లిన తర్వాత ఎవరికి వారు తమకు ఇష్టమైన ఆహారం ఆర్డర్ చేస్తారు. కానీ, తిన్న తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా చేసే ఆర్డర్ ఫింగర్ బౌల్. ఇష్టమైన ఆహారం తిన్న తర్వాత, కూర్చున్న చోటనే చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తారని అందరికీ తెలుసు. మరి, ఈ ఫింగర్ బౌల్ ఉనికిలోకి ఎలా వచ్చింది? ఇది ఆధునిక అవసరమా? ప్రాచీన సంప్రదాయమా? అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

చరిత్ర పెద్దదే!

ఫింగర్ బౌల్ పద్ధతి ఎప్పుడు మొదలైంది? అనే ప్రశ్నకు స్పష్టమైన సమాధానం లేదుగానీ, చరిత్ర మాత్రం చాలా పురాతనమైనదే అంటారు. ఇది పాశ్చాత్య దేశాలో మొదలైన సంప్రదాయంగా చెబుతుంటారు. ఇది 13వ శతాబ్దంలో మొదలైందని కొందరు చరిత్రకారులు అభిప్రాయపడుతుంటారు. అయితే 20వ శతాబ్దంలోనే ఇది విస్తరిస్తూ వచ్చింది.

ఆకర్షణ కోసం :

ఒకప్పుడు రెస్టారెంట్లు అత్యంత సంపన్నులను ఆకర్షించడానికి పలు రకాల ప్రయత్నాలు చేసేవి. లైవ్ మ్యూజిక్, ఫింగర్ బౌల్స్ వంటివి ఏర్పాటు చేసేవారు. కస్టమర్లను మరింత సుకుమారంగా, గౌరవంగా చూసుకునేందుకు ఈ తరహా ఏర్పాట్లు చేసేవారు. ఆ విధంగా ఫింగర్ బౌల్ పద్ధతి కాల క్రమంలో ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించింది.

భారత్​ లో భిన్నం :

మన దేశంలో మాత్రం ఇందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉండేది. మనం ఆహారాన్ని అన్నపూర్ణగా భావిస్తాం. దేవుడి ప్రసాదంగా చూస్తాం. అందుకే భారతీయుల జీవన విధానంలో భోజనం చేయడానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. అందుకే, తినే ముందు తప్పనిసరిగా కాళ్లూ చేతులు శుభ్రం చేసుకుంటారు. చేత్తోనే తింటారు. తిన్న తర్వాత బయటకు వెళ్లి చేతులు శుభ్రం చేసుకుంటారు. పూర్వ కాలంలో తిన్న తర్వాత ప్లేటులోనే చేతిని శుభ్రం చేసుకోవడాన్ని తప్పుగా భావించేవారు. ఎందుకంటే మన దేశంలో వంట సామాన్లను లక్ష్మీదేవికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. కాల క్రమంలో పలు మార్పులు వచ్చేశాయి. పాశ్చాత్య సంస్కృతితో ఫింగర్ బౌల్స్​ కూడా వచ్చేశాయి. తొలి నాళ్లలో ఉన్నత వర్గాల రెస్టారెంట్లలోనే ఈ పద్ధతి ఉండేది. ఆ తర్వాత కింది స్థాయికీ వ్యాపించింది.

భారతీయులు చేత్తోనే ఎందుకు తింటారు? - మన చేతిలోకి స్పూన్ ఎలా వచ్చింది? - షాకవుతారు!!

ఫింగర్ బౌల్ ఎందుకు?

చాలా ప్రాంతాల్లో ఫింగర్ బౌల్​లో వేడి నీళ్లు, ఇంకా నిమ్మకాయ ముక్క ఉంటాయి. కొన్ని చోట్ల మాత్రం గులాబీ రేకులు ఉంటాయి. పాశ్చాత్య దేశాల్లో డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చున్నప్పుడు రకరకాల ఆహారాలు తీసుకుంటుంటారు. అప్పుడు ఒక పదార్థం తిన్న తర్వాత మరో పదార్థానికి వెళ్లే ముందు చేతులను ఫింగర్ బౌల్​లో ముంచి శుభ్రం చేసుకునేవారట. దీనివల్ల ఏ పదార్థానికి ఆ పదార్థంగా పూర్తిగా ఆస్వాదించే అవకాశం ఉంటుందని భావించేవారట.

ఆరోగ్యం కోసం

భోజనం చేసిన తర్వాత దాని తాలూకు ఆహారం చేతికి అంటుకొని ఉంటుంది. దాన్ని శుభ్రం చేసేందుకు నిమ్మకాయ, వేడి నీళ్లు ఉపయోగించడం ద్వారా బ్యాక్టీరియా, ఇతర క్రిములు నశిస్తాయి. నిమ్మకాయలోని ఆమ్ల పదార్థాలకు వీటిని చంపే గుణాలు ఉన్నాయి. తద్వారా చేతుల నుంచి ఆహారం తాలూకు వాసన కూడా రాకుండా ఉంటుంది. ఇంకా వేళ్లకు అంటుకున్న నూనె జిడ్డు కూడా తొలగిపోతుంది.

ఎలా వాడాలి?

ఫింగర్ బౌల్​ ఎలా ఉపయోగించాలి? అనే విషయంలో పలు లెక్కలు ఉన్నాయి. చాలామంది చేతిని మొత్తం ముంచి, నిమ్మకాయను పట్టుకొని పిసుకుతారు. కానీ ఇది "మర్యాద" కాదని చెబుతారు. లెక్క ప్రకారం ఫింగర్​ బౌల్​లో చేతిని మొత్తం ముంచకూడదు. కేవలం వేళ్లను మాత్రమే డిప్​ చేసి తీసేయాలి. నిమ్మకాయను పిండాల్సిన అవసరం లేదంటారు.

మారుతున్న పద్ధతి

మారుతున్న కాలం ప్రకారం కొత్త పద్ధతులు కూడా వచ్చి చేరుతున్నాయి. ప్రమాదవశాత్తూ ఫింగర్ బౌల్ ఒలికిపోవడం, చేతులు శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత చేతి వేళ్ల నుంచి వాటర్ డ్రాప్స్​ మీద పడడం వంటివి జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే వెట్ హ్యాండ్ నాప్‌కిన్స్, టవల్స్‌ వంటివి వచ్చేశాయి. పలు రెస్టారెంట్లు వీటినే సప్లై చేస్తున్నాయి. కానీ, ఇప్పటికీ మన దేశంలో చాలా రెస్టారెంట్లు ఫింగర్ బౌల్ సంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తున్నాయి.

బ్రిటీష్​ వాళ్ల కాఫీ, టీ రాకముందు - భారతీయులు ఏం తాగేవారో తెలుసా?

