"మృగశిర కార్తె"తో చేపలకి ఉన్న లింక్​ ఏంటి? - ఆ రోజున "జల పుష్పాలు" ఎందుకు తింటారో తెలుసా! - MRIGASIRA KARTHI 2025

Published : June 6, 2025 at 12:24 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Why Eat Fish on Mrigasira Karte Day in Telugu : మృగశిర కార్తె రోజు ఏ ఇంట చూసినా చేపల పులుసు, ఫిష్ ఫ్రై వాసన ఘుమఘుమలాడుతుంది. నాన్ వెజిటేరియన్లు ఈ రోజున తప్పకుండా చేపల పులుసు చేసుకుని తింటుంటారు. ఒకవేళ చేపలు తినని వారు రొయ్యలు, చికెన్​, మటన్​ ఇలా నాన్​వెజ్​ ఏదొకటి వండుకుని తినడం మనం గమనిస్తుంటాం. ఇలా మృగశిర కార్తె రోజు చేపలు, నాన్‌వెజ్ తినడం ఎన్నో ఏళ్లుగా ఒక సంప్రదాయంగా కొనసాగుతూ వస్తోంది. అయితే, మృగశిర కార్తె రోజు మాంసాహారం తినడం సంప్రదాయం మాత్రమే కాదు. దీని వెనుక ఎన్నో ఆరోగ్య రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయట. మృగశిర కార్తె రోజు చేపలు తినడం వెనుక ఉన్న అసలు రీజన్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మృగశిర కార్తె అంటే!

హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, సూర్యుడు మృగశిర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించే కాలాన్ని మృగశిర కార్తె అంటారు. సహజంగా ఇది జూన్ మొదటి వారంలో వస్తుంది. ఈ సంవత్సరం జూన్​ 8 ఆదివారం నాడు మృగశిర కార్తె వచ్చింది. మృగ‌శిర‌ కార్తె రాకతో ప్రజలకు ఎండవేడి, ఉక్కపోత నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అప్ప‌టివ‌ర‌కు మాడు పగిలే ఎండలతో అల్లాడుతున్న ప్రజలు, స‌ర్వ‌కోటి జీవాలు తొల‌క‌రిజ‌ల్లుల‌తో ఎంతో ఉపశమనం పొందుతాయి.

ఈ ఆదివారం "మృగశిర కార్తె" - చేపల పులుసులో 'ఈ మసాలా' వేస్తే గిన్నెలు ఖాళీ చేస్తారు!

రోహిణికార్తెలో రోళ్లు ప‌గిలేలా ఎండ‌లు కాస్తాయని అంటుంటారు. రోహిణికార్తె అనంత‌రం మృగశిర కార్తె వ‌స్తుంది. మన దేశంలో రుతుప‌వ‌నాల రాక‌ను మృగ‌శిర‌కార్తె ఆహ్వానిస్తుందని చెబుతారు. మృగశిర కార్తె ప్రారంభం నుంచి మన దేశంలోకి నైరుతి రుతువ‌ప‌నాలు ప్ర‌వేశిస్తాయి. ఈ ప్రభావంతో అప్ప‌టివ‌ర‌కు నిప్పులు చెల‌రేగిన భానుడి కిర‌ణాలు న‌ల్ల‌టి మేఘాల ప్ర‌భావంతో చ‌ల్ల‌బ‌డుతాయి. వర్షాలు కురవడంతో నేల‌త‌ల్లి పుల‌క‌రిస్తుంది. కర్షకులు తొల‌క‌రి జ‌ల్లులు ప‌డ‌గానే దుక్కి దున్ని పంటలు వేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తుంటారు.