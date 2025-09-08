ETV Bharat / offbeat

రెస్టారెంట్లలో "ఫింగర్​ బౌల్ సీక్రెట్"! - వేడి నీళ్లలో నిమ్మకాయ ముక్కలు ఎందుకు ఇస్తారో తెలుసా?

భోజనానికి ముందు మెనూ కార్డు - చివర్లో ఫింగర్​ బౌల్ ఎందుకు ఇస్తారంటే!

finger_bowl
finger_bowl (ETV Bharat)
Why do we add lemon to finger bowls : ప్రముఖ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు వెళ్లగానే ముందుగా మెనూ కార్డు, భోజనం పూర్తి కాగానే ఫింగర్​ బౌల్ తీసుకురావడం సర్వ సాధారణం. కొంత మంది కస్టమర్లు హోటళ్లలో స్పెషల్ డిష్ ఏముందు మెనూ కార్డులో వెతికిన తర్వాత ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. మరికొంత మంది మెనూ కార్డుతో పని లేకుండా డైరెక్ట్​గా తమకు నచ్చిన ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తారు. అయితే, ఆర్డర్ చేసిన ఐటమ్స్ తినడం పూర్తి కాగానే వెయిటర్ ఓ గిన్నెలో వేడి నీళ్లు, అందులో నిమ్మకాయ ముక్కలు వేసి తీసుకురావడం తెలిసిందే. దానినే ఫింగర్ బౌల్ అంటారు. ఈ ఫింగర్ బౌల్ లో నిమ్మకాయ ముక్కలు ఎందుకు వేస్తారో ఎపుడైనా ఆలోచించారా? కొన్ని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో ఫింగర్​ బౌల్​లో నిమ్మకాయ ముక్కలకు బదులు సువాసన భరితమైన పువ్వులు, రెమ్మలు వేసి సర్వ్ చేస్తుంటారు. అయితే నిమ్మకాయ ముక్కలు వేయడం వెనుక సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా?

finger_bowl
finger_bowl (Getty images)

నిమ్మకాయ ముక్కలు ఎందుకు ఇస్తారంటే!

ఫింగర్ బౌల్ గురించి ఎన్నో సినిమాల్లో కామెడీ సీన్లు చూసే ఉంటారు. కమెడియన్లు నవ్వులు పంచడానికి పింగర్ బౌల్​లో ఇచ్చే వేడి నీళ్లలో నిమ్మకాయ పిండుకుని, ఉప్పు కలిపేసి తాగడం తెలిసిందే. మరికొంతమంది ఫింగర్​ బౌల్​కు కూడా బిల్లు వేస్తారా? అని ఆలోచిస్తూ "దీనిని మేం ఆర్డర్ చేయలేదు కదా" అని ప్రశ్నించడం చూసే వారికి నవ్వు తెప్పిస్తుంది. ఏదేమైనా నిమ్మకాయ ముక్కలు కలిపి ఇవ్వడం వెనుక సైన్స్, ఆరోగ్య సూత్రాలు దాగి ఉన్నాయి.

  • అల్పాహారం వేళ్లలో ఫింగర్​ బౌల్ అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే వాటి కోసం ప్రత్యేకించి స్పూన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. కానీ, లంచ్, డిన్నర్ టైంలో ఫింగర్​ బౌల్ తప్పనిసరి. ఫింగర్ బౌల్‌లో నిమ్మకాయ ముక్కలు వేయడం అనేది ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలిగి ఉంది.
  • హోటళ్లలో రంగు, రుచి కోసం చాలా ఘాటైన పదార్థాలు, నూనె, నెయ్యి, మసాలాలు ఉపయోగిస్తుంటారు.
  • భోజనం తర్వాత చేతి వేళ్లను శుభ్రం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా నీళ్లతో చేతులు శుభ్రం చేసుకున్నా సరే వాసన, బ్యాక్టీరియా అలాగే ఉండిపోతుంది. అయితే నిమ్మకాయ కలిపిన వేడినీళ్లతో చేతి వేళ్లను శుభ్రం చేసుకోవడం వల్ల దుర్వాసనతో పాటు సూక్ష్మక్రిములు, బ్యాక్టీరియా నశిస్తుంది. నూనె జిడ్డు తొలగిపోయి చేతి వేళ్లు చాలా పరిశుభ్రంగా మారుతాయి.
  • నిమ్మకాయ ఎక్కువ ఆమ్ల తత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది అల్లం, వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ వాసనను దూరం చేస్తుంది. భోజనం చేసిన తర్వాత చేతి వేళ్లకు పరిమళాన్ని అందిస్తుంది.
  • నిమ్మకాయలో ఉండే సహజ యాంటీ బాక్టీరియల్, క్రిమినాశక లక్షణాలు చేతులను శుభ్రపరచడానికి, తాజాగా ఉంచడానికి సహాయపడతాయి.

ఫింగర్ బౌల్‌ను సరిగ్గా ఎలా ఉపయోగించాలంటే !

హోటళ్లలో సర్వర్లు ఫింగర్ బౌల్‌ తీసుకురాగానే భోజనం చేసిన చేతి వేళ్లను అందులో ముంచాలి. వేళ్లను శుభ్రం చేసుకుని ఆ తర్వాత తడి లేకుండా టేబుల్​ పై ఉండే టిష్యూ పేపర్​తో సున్నితంగా తుడుచుకోవాలి. అంతే తప్ప ఫింగర్ బౌల్​లో ఉండే నిమ్మకాయను పిండడమో లేదంటే టేబుల్ పైన ఉండే ఉప్పును యాడ్ చేసి వేడి వేడి నీళ్లు తాగడం లాంటి పనులు చేయకూడదు.

