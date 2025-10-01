ETV Bharat / offbeat

పగిలిన అద్దం ఇంట్లో ఉంటే ఏమవుతుంది? - మీకు తెలుసా?

- మూఢ విశ్వాసాలు కొన్ని.. భౌతిక కారణాలు మరికొన్ని - తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిందే!

Broken Mirror
Broken Mirror (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2025 at 3:25 PM IST

2 Min Read
Broken Mirror bad luck : అద్దం పగిలిపోతే ఇంట్లో ఉంచకూడదని పెద్దలు చెబుతుంటారు. వెంటనే అవతల పారేయాలని సూచిస్తుంటారు. ఇది అందరూ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎదుర్కొన్న పరిస్థితే. మరి, పగిలిన అద్దం ఇంట్లో ఉంటే ఏమవుతుంది? దానివల్ల ఏమైనా ఇబ్బంది కలుగుతుందా? జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది? దీనికి శాస్త్రీయ కారణాలు కూడా ఏమైనా ఉన్నాయా? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

అద్దం అత్మ ప్రతిబింబం :

అద్దం చూసుకున్నప్పుడు మన ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది. మనం నవ్వితే అదీ నవ్వుతుంది. అందుకే.. చాలా సంస్కృతుల్లో అద్దానికి విశేష ప్రాముఖ్యం ఉంది. దీన్ని కేవలం సాధారణ వస్తువుగా మాత్రమే చూడరు. అది ఒక ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక ప్రతీకగా పరిగణిస్తారు. చాలా సంస్కృతుల్లో అద్దం మనిషి ఆత్మగా, మనసుగా, నిజమైన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని నమ్ముతారు. అందుకే.. అలాంటి అద్దం పగిలిపోవడం అంటే అత్మ పగిలిపోయినట్టుగానే భావిస్తారు. పగిలిపోయిన అద్దంలో ముఖం చూసుకోవడం వల్ల డిస్ట్రబెన్స్​గా కనిపిస్తుందన్న విషయం మనకు తెలిసిందే. అలాంటి అద్దం ఇంట్లో ఉండడం వల్ల జీవితంలో విఘాతాలు, విఘ్నాలు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉందనే భావన జనాల్లో బలపడింది. అందుకే పగిలిపోయిన అద్దం బయట పడేస్తుంటారు.

Broken Mirror
Broken Mirror (Getty Images)

ఏడేళ్ల దురదృష్టం :

పూర్వీకులు అద్దాన్ని ఒక మంత్ర శక్తిగల వస్తువుగా కూడా పరిగణించేవారు. ప్రపంచంలోని చాలా నాగరికతలూ దీన్ని అద్భుతంగానే భావిస్తూ వచ్చాయి. రోమన్ నాగరికత ప్రకారం ఏడు సంవత్సరాల జీవిత చక్రం ఉంటుంది. అంటే.. ప్రతి ఏడు సంవత్సరాలకూ మనిషి జీవన దశలు మారతాయని వారు భావించేవారు. అందువల్ల మనిషి ఆత్మకు ప్రతీకగా భావించే అద్దం పగలగొడితే రాబోయే ఏడేళ్లూ దురదృష్టం వెంటాడుతుందని నమ్మేవారట. అందుకే ఇంట్లో పగిలిన అద్దం ఉంచేవారు కాదని సమాచారం.

సాయంత్రం, రాత్రి వేళ - గోళ్లు కత్తిరిస్తే ఏమవుతుంది?

భౌతిక ప్రమాదం :

అద్దం పగిలినప్పుడు ఇంట్లో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే. పదునైన అద్దం ముక్కలు చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటాయి. ఇంకా అవి ఎక్కడెక్కడ పడిపోయాయో కూడా అర్థం కాదు. దీనివల్ల కాళ్లకుు గుచ్చుకుని గాయపడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ఈ పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలంటే భయం పేరుతో ఒక హెచ్చరిక జారీచేయాల్సిన అవసరం జనాలకు ఏర్పడింది. అందుకే పిల్లలకు "అద్దం పగలగొడితే దురదృష్టం వస్తుంది" అని భయపెట్టేవారని చెబుతారు. తద్వారా పిల్లలను జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తుంటారు.

మరికొన్ని కారణాలు :

  • పాత కాలంలో అద్దాలు చాలా అరుదైనవిగా ఉండేవి. ఇంతేకాదు చాలా ఖరీదైనవిగా కూడా ఉండేవి.
  • అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక అద్దం కొనుగోలు చేయడమే కష్టమైన పని. అది పగిలిపోతే కొత్తది తెచ్చుకోవడం మరింత కష్టమైన పని.
  • పగిలిన అద్దం దురదృష్టంగా భావించడంతోపాటు కొత్త కొనడానికి ఆర్థిక భారం అదనం.
  • అందువల్ల ఇంట్లోని వాళ్లు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం కోసం కూడా "పగిలిపోయిన అద్దం మంచిది కాదు" అని చెప్పేవారట. ఇదొక హెచ్చరిక సందేశంగా కూడా చక్కగా పనిచేసిందని, అందుకే దీన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చారనే అభిప్రాయం ఉంది.

ఇంట్లో మూలకు తలకిందులుగా చీపురు! - అలా ఎందుకు పెట్టాలో తెలుసా?

