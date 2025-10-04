బంగారం ధర తగ్గుతుందా? ఇంకా పెరుగుతుందా? - ఇప్పుడు కొనుక్కోవచ్చా?
తగ్గేదేలే! అంటున్న బంగారం - పెరుగుదలకు కారణాలేంటి?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 1:10 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 1:18 PM IST
Gold Price : "ఇంతకంటే పెరుగుతుందా?!" అనుకునే లోపే అంతకు మించి రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి బంగారం ధరలు. లక్ష మార్కు టచ్ అయినప్పుడే అమ్మో! అనుకుంటే ఇప్పుడు లక్షా 20వేలకి చేరింది. ఇంకా ఎంత పెరుగుతుందో, లేక తగ్గుతుందో అస్సలు అంచనాలకు అందడం లేదు. మొత్తంగా చూస్తే గడిచిన ఏడాదిలో పుత్తడి ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. ఏడాది వ్యవధిలో తులం (10గ్రాములు) బంగారం 38,900 రూపాయలు పెరిగింది. అంటే దాదాపు 54% పెరిగిందన్నమాట. ధరల పెరుగుదల అంశం సంబంధిత వర్గాలకే కాకుండా సామాన్య ప్రజలకు చుక్కలు చూపిస్తోంది.
"వారికి" 40 ఏళ్లకే పింఛన్! - "ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్" ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలో తెలుసా?
బంగారం ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? ఇంకా ఎంత పెరగొచ్చు? ఇప్పట్లో దిగి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా? పసిడి కొనుగోలుదారులు, పెట్టుబడి దారులు ఎలా వ్యవహరించాలి? అదే విషయాలపై పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.
కొనుగోళ్లు ఎలా ఉన్నాయంటే
భారీగా పెరుగుతున్న బంగారం ధరల ప్రభావం జ్యువెల్లరీ షాపులు, వినియోగదారులపై ఎలా ఉంది? అని అడిగితే ఏపీ బులియన్&జ్యువెల్లరీ అసోసియేషన్ సలహాదారు జుజ్జూరు కోటేశ్వరరావు ఇలా స్పందించారు. "గత రెండు నెలలుగా బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. ధరలు ఇంకా పెరుగుతాయా? లేక పడిపోతుందా అని ప్రజలే కాదు, వ్యాపారులు కూడా ఆందోళనలో ఉన్నారు. ధరలు ఇలా పెరగడం వల్ల వ్యాపారులకు కూడా ఇబ్బందే. మంగళసూత్రానికి 12వేల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. షాపుల్లో వ్యాపారం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. గతానికి, ఇప్పటికి 50నుంచి 60శాతం కొనుగోళ్లు పడిపోయాయి. షేర్ మార్కెట్ పడిపోవడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు బులియన్ సేఫ్ జోన్ లోకి రావడం బంగారం ధరల పెరుగుదలకు కారణం." అని చెప్పారు.
ఎందుకు పెరుగుతోంది
బంగారం ధర ఏడాదిలో దాదాపు 54న్నర శాతం పెరగడానికి కారణాలపై స్టాక్స్&గోల్డ్ మార్కెట్ నిపుణుడు డా. బచ్చు అనిల్కుమార్ ఇలా వివరించారు. "సంవత్సరంలోనే 54శాతం పెరిగింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో 48నుంచి 50శాతం పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మార్పులు. అమెరికా డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ కూడా కారణం కావచ్చు. గ్లోబల్గా కూడా ఇన్వెస్టర్లు ఈక్విటీ కంటే బులియన్ వైపు మళ్లుతున్నారు. రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, మిడిల్ ఈస్ట్లో రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కూడా కారణమే. రూపాయి విలువ పడిపోతుండడం, బంగారం దిగుమతి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల 10-15శాతం ధరల పెరుగుదలకు కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు." అని పేర్కొన్నారు.
లైట్ వెయిట్ నగలపై ఆసక్తి
బంగారం ధర లక్ష నుంచి లక్షా 20వేలకు చాలావేగంగా పెరిగిన నేపథ్యంలో సాధారణ ప్రజల కొనుగోళ్ల ధోరణి ఏమైనా మారిందా? అనే విషయమై ఎస్ఏపీ జ్యువ్వెల్స్ ఎల్ఎల్పీ యజమాని అరుణ్ సాహు మాట్లాడారు. గతంలో 22 క్యారెట్ నెక్లెస్ 2లక్షల బిల్ అయితే ఇపుడు 3లక్షల వరకు అవుతుందని, అందుకే చాలా మంది 18క్యారెట్ల బంగారం వైపు మళ్లుతున్నారని చెప్పారు. లేటెస్ట్ గా త్రీడీ ప్రింట్ టెక్నాలజీ పెరిగింది. లైట్ వెయిట్ జ్యువెలరీపైనే దృష్టి పెడుతున్నారని వివరించారు.
రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుదల
ఈ స్థాయిలో బంగారం ధరలు పెరగడం గతంలో ఎప్పుడైనా ఉందా? అని ప్రశ్నించగా విశాఖపట్నం వైశ్యరాజ్ జ్యువెల్లర్స్ ఎండీ భద్రగిరి రాజు మాట్లాడుతూ ఎప్పటికప్పుడు ధరల్లో పెరుగుదల ఉంటుంది కానీ, ఇంతలా పెరుగుదల గతంలో ఎప్పుడూ లేదని చెప్పారు. 2019 తర్వాత కరోనా వచ్చి పోయకా అంతర్జాతీయంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలు దెబ్బతిన్నాయని, ఈ సమయంలోనే గోల్డ్ పై పెట్టుబడులు పెరిగాయి. అందుకే ధరల్లో పెరుగుదల వేగంగా కనిపిస్తోందని పేర్కొన్నారు.
ధర ఎవరు నిర్ణయిస్తుంటారు
ఈ రోజు పసిడి ధర ఎంత అని తెలుసుకోవడంలో ప్రజల్లో కొంత గందరగోళం ఉంది ? మన తెలుగురాష్ట్రాల్నే తీసుకుంటే అది ఎవరు నిర్ణయిస్తారు? కచ్చితమైన రేట్కు దేన్ని ఫాలో కావాలి? అనే విషయాన్ని కోటేశ్వర్రావు తెలిపారు. బంగారం ధరలు ఏపీ బులియన్ అసోసియేషన్ లో ఆంధ్రా, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో ధర నిర్ణయిస్తామని, ఉదయం 10:30వరకు అప్డేట్ చేస్తామని చెప్పారు. ధర నిర్ణయంలో ఆన్లైన్లో ఏరోజుకారోజు 18, 22, 24 క్యారెట్ గోల్డ ధర నిర్ణయిస్తాం. ఆన్లైన్లో ప్రతి రెండు నిమిషాలకు ధర మారుతుందని వివరించారు.
మున్ముందు ధరలు తగ్గుతాయా?
రానున్న రోజుల్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అంటే భద్రగిరి రాజు ఇలా చెప్పారు. "బంగారం, వెండి ధరలు గతంలో తగ్గడానికి 40శాతం, పెరగడానికి 60శాతం అవకాశాలు ఉండేవి. కానీ, ఇపుడు అది కాస్తా 20-80శాతంగా మారిపోయింది. దాదాపు ధరలు పెరగడానికే అవకాశాలున్నాయి. గతంలో ఎప్పుడైనా ధర వెయ్యి పెరిగితే 300-400 తగ్గి మళ్లీ వెయ్యి రూపాయలు పెరిగేది. కానీ ఇపుడు 100 రూపాయలు తగ్గితే 500 పెరుగుతోంది." అని పేర్కొన్నారు.
బంగారం ఇపుడు కొనొచ్చా?
ధరలు పెరుగుతున్న తరుణంలో బంగారాన్ని కొనాలా? ఆగాలా? ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? అనే విషయంలో అనిల్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. "గోల్డ్ మళ్లీ ఇంకా తగ్గిపోతుందని, 70, 80వేలకు వస్తుందనే ఆశల్లేవు. ఐదారు వేలు తగ్గితే తగ్గొచ్చు. తగ్గుతుందనే ఆలోచనకంటే డబ్బులు ఉన్నపుడు బంగారం కొద్ది మొత్తంలో కొనిపెట్టుకోవడం మంచిది." అని స్పష్టం చేశారు.
"విత్తనం వేయక్కర్లేదు, సాగు చేయాల్సిన పనేలేదు" - లీటర్ నూనె తొమ్మిది లక్షలు!
"మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ" - ఇలా ఎందుకు జారీ చేస్తారు? ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?