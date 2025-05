ETV Bharat / offbeat

బ్రిటీష్​ వాళ్ల కాఫీ, టీ రాకముందు - భారతీయులు ఏం తాగేవారో తెలుసా? - DRINKS INSTEAD OF TEA AND COFFEE

Drinks Instead of coffee and tea : బెడ్డు మీద నుంచి కిందకు దిగకుండానే, బ్రష్ కూడా వేయకుండానే కొందరికి కాఫీ కావాలి. మెజారిటీ భారతీయులకు పొద్దున్నే ముఖం కడుక్కోగానే టీ లేదా కాఫీ పడాలి. అప్పుడే వారికి రోజు మొదలవుతుంది. అలా మొదలు పెట్టి రాత్రి నిద్రపోయేదాకా డజన్ కాఫీ/టీ తాగే జనాలు కూడా ఉన్నారు. ఇంతలా మన జీవితాల్లో తేనీరు భాగమైపోయింది. మరి, ఈ కాఫీ, టీ రాకముందు భారతీయులు ఏం తాగేవారో మీకు తెలుసా? ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

భారతదేశానికి తేనీరు ఎప్పుడు పరిచయమైందనే విషయంలో భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఇది క్రమంగా జరిగిన ప్రక్రియగా చెబుతారు. 17వ శతాబ్దం చివరలో కాఫీ, టీ దేశంలోకి వచ్చినట్టు చెబుతారు. ఆంగ్లేయులు రావడానికి ముందే భారత్​లోకి కాఫీ గింజలు, టీ ఆకులు వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే టీ, కాఫీ సాగును ఒక పరిశ్రమగా మార్చి, విస్తృతంగా సాగు చేయించింది మాత్రమే బ్రిటీషు వాళ్లే! దీంతో ఇండియాలోకి కాఫీ, టీ ప్రవేశం ఆంగ్లేయుల ద్వారానే జరిగిందనే మాట ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. మరి, దీనికి ముందు భారతీయులు ఏమేం తాగేవారంటే పలు రకాల పానీయాలు సేవించేవారట! Indian Drinks Instead of coffee and tea (Getty Images) పాలు తాగడం అనేది ప్రాచీన కాలం నుంచి భారతీయుల సంప్రదాయ ఆహారం. అందుకే పొద్దున్నే పాలు తాగేవారు. పాలలో కాల్షియం గణనీయంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఇది ఎముకలకు మంచి బలాన్నిస్తుంది.

రాగి సంగటిలో మజ్జిగ కలిపి తాగేవాళ్లు. మధ్యాహ్నం వేళ మజ్జిగ తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇక రాగి సంగటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల ఎంతో ఎనర్జీ లభిస్తుంది. అందుకే దీన్ని క్రమం తప్పకుండా తాగేవాళ్లు.

రాత్రి మిగిలిన అన్నంలో నీరు పోసి పెట్టేవారు. తెల్లవారిన తర్వాత అందులో కాసింత ఉప్పు వేసుకొని చక్కగా పిసికి జావలాగా చేసుకొని తాగేవారు.

మధ్యాహ్నం వేళ జొన్నగటకలో చక్కగా మజ్జిగ కలుపుకొని తాగేవారు. Indian Drinks Instead of coffee and tea (Getty Images) నిమ్మరసం కూడా రెగ్యులర్ పానీయంగా తీసుకునేవారు. చక్కెర లేదంటే ఉప్పు కలిపిన నీంబు పానీ తాగేవారు. ఇది శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తుంది.

పండ్ల రసాలను కూడా ప్రముఖంగా తీసుకునేవారు. ఇందులో అరటి, మామిడి, ద్రాక్ష వంటి పండ్ల రసాలు ఉండేవి. ఇవి రుచితోపాటు శరీరానికి అవసరమైన ఖనిజాలు, విటమిన్లను అందిస్తాయి.

తులసి, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క వంటి సుగంధ ద్రవ్యాలతో తయారు చేసే కషాయాలను కూడా తీసుకునేవారు.

ఈ రెగ్యులర్ పానీయాలతోపాటు ప్రాంతాల వారీగా ప్రత్యేకమైన వాటిని కూడా స్వీకరించేవారు. ఉదాహరణకు తెలుగు, తమిళ ప్రాంతాల వారు మజ్జిగను ఎక్కువగా తీసుకునేవారు. కేరళీయులు ఫేమస్ కొంబుచాను తాగేవారు. రాజస్థానీయులు లస్సీని సంప్రదాయ డ్రింక్​గా సేవించేవారు.

గుజరాత్​లో ఛాస్ తీసుకుంటారు. ఇది మజ్జిగలాంటిదే కానీ పలుచగా ఉంటుంది. జీలకర్ర, అల్లం మిక్స్ చేస్తారు.

మహారాష్ట్రలో పీయూష్ పానీయం, ఒడిశాలో పనా, హిమాచల్ ప్రాంతంలో బురాన్స్ జ్యూస్ వంటివి తీసుకునేవారు.



