"ఇన్స్టంట్, ఫిల్టర్ కాఫీ" తేడా ఏమిటో తెలుసా? - మీరు ఏ కాఫీ ఎంచుకుంటారు?
క్షణాల్లో తయారయ్యేది ఇన్స్టంట్ కాఫీ - ఫిల్టర్ కాఫీ టేస్ట్, వాసన అద్భుతం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 10:24 AM IST
filter coffee and instant coffee : పొద్దున నిద్ర లేచింది మొదలు, ఆఫీసుకు వెళ్లినా, తిరిగి ఇంటికి వచ్చినా ఓ కప్పు కాఫీ పడనిదే ఏమీ తోచదు. చాలా మందికి టీ, కాఫీలు ఉత్ప్రేరకాలుగా పనిచేస్తుంటాయి. పని మీద బయటకు వెళ్లినా దగ్గర్లో టీ కొట్టు వెతుక్కుని మరీ టీ, కాఫీ లాగించేస్తుంటారు. టీలో ఎన్నో రకాలు ఉన్నట్లో కాఫీలో కూడా ఉన్నాయి. అయితే, చాలా సందర్భాల్లో ఇన్స్టంట్ కాఫీ, ఫిల్టర్ కాఫీ అని వినే ఉంటారు. అసలు వాటి మధ్య తేడా ఏమిటో తెలియదు చాలా మందికి. ఈ నేపథ్యంలో ఇన్స్టెంట్, ఫిల్టర్ కాఫీ తేడా మాత్రమే కాదు, రుచి, ప్రయోజనాలు ఏమిటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం.
తేడా ఇదీ!
ఇన్స్టంట్ కాఫీకి ఫిల్టర్ కాఫీకి మధ్య తేడాలు అనేకం ఉన్నాయి. వాటి తయారీ మొదలుకుని, రుచి కూడా భిన్నమే. చాలా రుచిగా ఉండే ఫిల్టర్ కాఫీలో చక్కెర, పాలు కలపరు. దీంతో ఇలాంటి కాఫీ వల్ల షుగర్ లెవల్స్ పై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు. అయితే, ఇన్స్టంట్ కాఫీలో క్రీమ్, చక్కెర ఎక్కువగా కలుపుతారు. దీంతో రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫిల్టర్ కాఫీలో కెఫిన్ ఎక్కువగా ఉండడంతో చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది.
ఇన్స్టంట్ కాఫీ ఎలా చేస్తారంటే!
ఇన్స్టంట్ కాఫీ తయారీ కోసం కాఫీ గింజలను ఎండబెట్టి పొడి చేస్తారు. "ఫ్రీజ్ డ్రైయింగ్" లేదా "స్ప్రే డ్రైయింగ్" పద్ధతుల్లో పొడి తయారు చేసి ప్యాక్ చేస్తారు. ఈ ప్యాకెట్లు మార్కెట్లో ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. దీన్ని వేడి నీళ్లు లేదా పాలల్లో కలిపితే క్షణాల్లో కాఫీ రెడీ అవుతుంది. కాఫీ గింజలను వేయించి, గ్రైండ్ చేసి పూర్తిగా చెమ్మ పోయిన తర్వాత ప్యాక్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత పొడి రూపంలో ప్యాక్ చేస్తారు.
ఫిల్టర్ కాఫీ విషయానికొస్తే!
ఫిల్టర్ అనే పదంలోనే దీనిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ కాఫీ ప్రిపేర్ చేయడానికి కాఫీ గింజల ముక్కలను ఫిల్టర్ కేఫ్ మేకర్లో వేస్తారు. మరిగించిన నీటిని పోయడం వల్ల కింద కంటైనర్లో డికాషన్లా తయారవుతుంది. ఆ నీటికి కాఫీ గింజల రుచి, సువాసన ఉంటుంది. . దీన్ని వేడి పాలలో కలిపి ఫిల్టర్ కాఫీ తయారు చేసి ఇస్తారు. ఇది ఇన్స్టంట్ కాఫీ కంటే చాలా రుచిగా ఉండడంతో పాటు సువాసన భరితంగా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది.
ఇందులో తాజా కాఫీలో లభించే సుగంధ ద్రవ్యాలతోపాటు సహజసిద్ధ గుణాలు ఉంటాయి. అందుకే ఫిల్టర్ అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కాఫీ తయారు చేయడానికి కాస్త ఎక్కువ సమయం పడుతుంది.
ఏది మంచిది?
- అప్పటికప్పుడు కాఫీ కావాలన్నా, ప్రయాణాల్లో తయారు చేసుకోవాలన్నా ఇన్స్టంట్ కాఫీ బెటర్.
- మీకు కాఫీ ఒరిజినల్ రుచి, మంచి రంగు కావాలని కోరుకుంటే ఫిల్టర్ కాఫీ బెటర్.
- ఫిల్టర్ కాఫీలో కెఫిన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉన్నా, వివిధ రకాల బీన్స్ను ఉపయోగించి విభిన్న రుచులను ఆస్వాదించవచ్చు.
- మీరు ఇంట్లో కాఫీ కావాలనుకుంటే ఫిల్టర్ కాఫీ ఎంచుకోవడం బాగుంటుంది.
