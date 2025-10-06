మైదా లేకుండా "ఆనియన్ సమోసా" - సాయంత్రం వేళ గరంగరంగా అద్దిరిపోతాయి!
గోధుమపిండితో ఉల్లి సమోసా - సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!
Published : October 6, 2025 at 11:54 AM IST
Onion Samosa Making in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్లో స్నాక్స్ కోసం వివిధ రకాల తినుబండరాలు చేస్తుంటారు. ఇందులో మిర్చీలు, పకోడీలు, గారెలు వంటివి ఉంటాయి. వీటిల్లో సమోసా కూడా ఒకటి. పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా ఉండే ఇవ్వంటే అందరికి ఎంతో ఇష్టం. అయితే వీటిని తయారు చేయడానికి మైదాపిండిని ఎక్కువగా వాడుతారు. అలా కాకుండా ఈసారి గోధుమపిండితో ఉల్లి సమోసా చేశారంటే సూపర్గా వస్తాయి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలకు ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారడం ఖాయం. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
- ఉప్మా రవ్వ - 2 టీ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయలు - 1 కప్పు
- అటుకులు - పావు కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కారం - అర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- చాట్ మసాలా - అర టీ స్పూన్
- పసుపు - కొంచెం
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల గోధుమపిండిని తీసుకోవాలి. ఇందులోనే రెండు టీ స్పూన్ల ఉప్మా రవ్వ, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత పిండికి సరిపడా నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు స్టఫింగ్ కోసం సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఒక కప్పు ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. అలాగే పావు కప్పు అటుకులు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి బాగా కలపాలి.
- ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొంచెం పసుపు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకో గిన్నెలోకి రెండు టీ స్పూన్ల గోధుమపిండి, కొద్దిగా వాటర్ పోసి పేస్ట్ లాగా చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు అంతకుముందు కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమపిండిని తీసి చిన్నచిన్న ముద్దలుగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓ పిండి ముద్దను తీసుకొని కొంచెం గోధుమపిండిలో డీప్ చేసి చపాతీ పీటపై పెట్టి కర్రతో చపాతీ ఆకారంలో పల్చగా చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత చపాతీ చివరలను కట్ చేసుకోవాలి. ఒక్కో దాని సమోసా ఆకారంలో చేసి అందులో తయారు చేసి పెట్టుకున్న స్టఫింగ్ని వేసి గోధుమపిండి పేస్ట్తో చివరలను అతికించాలి.
- మరోవైపు కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సమోసాలను వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి అటూఇటూ టర్న్ చేస్తూ వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత సమోసాలను ఓ ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి ఆనియన్ సమోసా రెడీ అయినట్లే!
- వీటిని టమోటా సాస్లో తిన్నారంటే సూపర్గా ఉంటుంది.
