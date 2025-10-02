ETV Bharat / offbeat

గోధుమపిండితో కరకరలాడే " పకోడీలు" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే కిర్రాక్​గా ఉంటాయి!

-పకోడీలు ఎప్పుడూ శనగపిండితో ఎందుకు - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి, సూపర్​​ ఉంటాయి!

Wheat Flour Onion Pakoda
Wheat Flour Onion Pakoda (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2025 at 12:40 PM IST

Wheat Flour Onion Pakoda: పకోడీలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. క్రిస్పీగా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంజాయ్​ చేస్తూ తింటుంటారు. అయితే పకోడీలు చేయాలంటే ఉల్లిపాయలు ఎంత ఇంపార్టెంటో, శనగపిండి కూడా అంతే. కానీ శనగపిండి అందరికీ పడదు. గ్యాస్​ట్రబుల్​ వంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి. దీంతో పకోడీలు అంటే ఇష్టమున్నా తినడానికి ఆలోచిస్తుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ ఆలోచన లేకుండా హ్యాపీగా వీటిని తినొచ్చు. అందుకోసం ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే గోధుమపిండి పకోడీలు. మీరు విన్నది నిజమే. శనగపిండి బదులు గోధుమపిండి ఉపయోగించి పకోడీలు చేస్తే కిర్రాక్​ ఉంటాయి. టేస్ట్​ కూడా వేరే లెవల్​. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ పకోడీలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - 4 రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్
  • గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్​
  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు

Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఉల్లిపాయలకు రెండు వైపులా ఉండే చివర్లు కట్​ చేసి పొట్టు తీసేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును సన్నగా కట్​ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కట్​ చేసిన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా వేసి ఉల్లిపాయలను ప్రెస్​ చేస్తూ పదార్థాలు కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Wheatflour
గోధుమపిండి (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్న తర్వాత గోధుమపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వాటర్​ను కొద్దికొద్దిగా చల్లుకుంటూ పకోడీ పిండి మాదిరి కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరి వేసుకోవాలి.
Green Chilli
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను హైఫ్లేమ్​లో పెట్టి చిల్లుల గరిటెతో కలుపుతూ రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
  • పకోడీలు పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని పకోడీలుగా వేసుకుని ఆయిల్​లో డీప్​ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని ప్లేట్​లోకి పెట్టి సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, మరెంతో క్రిస్పీగా ఉండే గోధుమపిండి పకోడీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Wheat Flour Pakoda
గోధుమపిండి పకోడీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఉల్లిపాయలను గట్టిగా ప్రెస్​ చేస్తూ కలపడం వల్ల అందులో నుంచి నీరు ఊరుతుంది. ఆ నీటితో పిండిని కలుపుకుంటే పకోడీలు టేస్టీగా ఉంటాయి.
  • పకోడీలు గట్టిగా, కరకరలాడేలా కావాలనుకుంటే పిండి నూనెలో వేసేటప్పుడు పల్చగా వేసుకోవాలి. అదే మెత్తగా కావాలంటే కాస్త మందంగా వేసుకుంటే సరి.
  • శనగపిండి పకోడీలను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి వేయిస్తాము. కానీ గోధుమపిండి ఉపయోగించి చేసే వీటిని హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టి చేయాలి.

దసరా స్పెషల్​: తెలంగాణ స్టైల్​ "బోటీ ఫ్రై" - నచ్చని వారు కూడా ఇష్టంగా తినేస్తారు!

ముదిరిపోయిన మటన్ సరిగ్గా ఉడకదు! - ఈ టిప్స్ తో మెత్తగా ఉడికిపోద్ది!

