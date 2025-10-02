గోధుమపిండితో కరకరలాడే " పకోడీలు" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే కిర్రాక్గా ఉంటాయి!
-పకోడీలు ఎప్పుడూ శనగపిండితో ఎందుకు - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి, సూపర్ ఉంటాయి!
Published : October 2, 2025 at 12:40 PM IST
Wheat Flour Onion Pakoda: పకోడీలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. క్రిస్పీగా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటుంటారు. అయితే పకోడీలు చేయాలంటే ఉల్లిపాయలు ఎంత ఇంపార్టెంటో, శనగపిండి కూడా అంతే. కానీ శనగపిండి అందరికీ పడదు. గ్యాస్ట్రబుల్ వంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి. దీంతో పకోడీలు అంటే ఇష్టమున్నా తినడానికి ఆలోచిస్తుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ ఆలోచన లేకుండా హ్యాపీగా వీటిని తినొచ్చు. అందుకోసం ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే గోధుమపిండి పకోడీలు. మీరు విన్నది నిజమే. శనగపిండి బదులు గోధుమపిండి ఉపయోగించి పకోడీలు చేస్తే కిర్రాక్ ఉంటాయి. టేస్ట్ కూడా వేరే లెవల్. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ పకోడీలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఉల్లిపాయలు - 4
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 4 రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
తయారీ విధానం:
- ఉల్లిపాయలకు రెండు వైపులా ఉండే చివర్లు కట్ చేసి పొట్టు తీసేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును సన్నగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా వేసి ఉల్లిపాయలను ప్రెస్ చేస్తూ పదార్థాలు కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్న తర్వాత గోధుమపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వాటర్ను కొద్దికొద్దిగా చల్లుకుంటూ పకోడీ పిండి మాదిరి కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరి వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను హైఫ్లేమ్లో పెట్టి చిల్లుల గరిటెతో కలుపుతూ రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
- పకోడీలు పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని పకోడీలుగా వేసుకుని ఆయిల్లో డీప్ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని ప్లేట్లోకి పెట్టి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, మరెంతో క్రిస్పీగా ఉండే గోధుమపిండి పకోడీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఉల్లిపాయలను గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ కలపడం వల్ల అందులో నుంచి నీరు ఊరుతుంది. ఆ నీటితో పిండిని కలుపుకుంటే పకోడీలు టేస్టీగా ఉంటాయి.
- పకోడీలు గట్టిగా, కరకరలాడేలా కావాలనుకుంటే పిండి నూనెలో వేసేటప్పుడు పల్చగా వేసుకోవాలి. అదే మెత్తగా కావాలంటే కాస్త మందంగా వేసుకుంటే సరి.
- శనగపిండి పకోడీలను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయిస్తాము. కానీ గోధుమపిండి ఉపయోగించి చేసే వీటిని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేయాలి.
