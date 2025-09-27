క్రిస్పీ, టేస్టీ "గోధుమ దోసెలు" - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా, ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకొనే గోధుమ దోసెలు - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 10:28 AM IST
Crispy Wheat Flour Dosa Making : దోసెలు చేయాలంటే పిండి రుబ్బాలి, ఆ తర్వాత దానిని పులియబెట్టాలి. ఇదంతా అందరికి తెలిసినా విషయమే. కానీ పిండి రుబ్బే పనిలేకుండా అప్పటికప్పుడూ దోసెలు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే కేవలం నిమిషాల్లోనే క్రిస్పీ, టేస్టీ దోసెలు మీ ముందుంటాయి. అంతేకాక ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు.
పర్ఫెక్ట్ "డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూ" - ఉప్మా చేసినంత ఈజీగా స్వీట్ షాప్ స్టైల్లో చుట్టేయొచ్చు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - పావు కప్పు
- పెరుగు - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా దోసె పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం మిక్సీజార్లో ఒక కప్పు గోధుమపిండి, అర కప్పు బియ్యప్పిండి, పావు కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేయాలి. వీటితో పాటు పావు కప్పు పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి , తగినన్ని నీళ్లు పోస్తూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పిండిని గిన్నెలో వేసి మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత పిండిలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పల్చగా చేసుకోవాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్రమిరియాల పొడి, సన్నగా కట్ చేసిపెట్టుకున్న ఒక టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు తరగు వేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి స్ప్రైడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీర తరగు వేయాలి. ఆ తర్వాత పిండిని గరిటెతో పోస్తూ దోసె మాదిరిగా చేయాలి. ఆ తర్వాత దోసెను అటూఇటూ టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.
- అనంతరం వాటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకున్నారంటే వేడివేడి గోధుమపిండి దోసెలు తయారైనట్లే!
ఈ దోసెల్లోకి పల్నీ చట్నీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం :
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - ఒక కప్పు
- ఎండుమిర్చి - 7
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 2
- చింతపండు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని ఒక కప్పు పల్లీలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ప్లేట్లో తీసుకొని పైన పొట్టును తీసేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు ఇదే పాన్లో ఏడు ఎండుమిర్చిని వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్ తీసుకొని వేయించిన పల్లీలు, ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా చింతపండు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత చట్నీని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం చట్నీలో తాలింపు వేసుకుంటే పల్లీ చట్నీ రెడీ అయినట్లే.
- వేడివేడి గోధుమ దోసెల్లోకి పల్లీ చట్నీ వేసి తిన్నారంటే సూపర్ అనాల్సిందే.
- దోసెలు తినాలనిపించినప్పుడు ఇలా సింపుల్గా, ఇన్స్టంట్గా వీటిని చేసుకోండిలా?
గోధుమ, రాగిపిండితో "బెల్లం దోసెలు" - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు!