క్రిస్పీ, టేస్టీ "గోధుమ దోసెలు" - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా, ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకొనే గోధుమ దోసెలు - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతం!

Wheat Flour Dosa
Wheat Flour Dosa (Getty Images)
Published : September 27, 2025 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Crispy Wheat Flour Dosa Making : దోసెలు చేయాలంటే పిండి రుబ్బాలి, ఆ తర్వాత దానిని పులియబెట్టాలి. ఇదంతా అందరికి తెలిసినా విషయమే. కానీ పిండి రుబ్బే పనిలేకుండా అప్పటికప్పుడూ దోసెలు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే కేవలం నిమిషాల్లోనే క్రిస్పీ, టేస్టీ దోసెలు మీ ముందుంటాయి. అంతేకాక ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు.

Wheat Flour Dosa
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - పావు కప్పు
  • పెరుగు - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
Wheat Flour Dosa
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా దోసె పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం మిక్సీజార్​లో ఒక కప్పు గోధుమపిండి, అర కప్పు బియ్యప్పిండి, పావు కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేయాలి. వీటితో పాటు పావు కప్పు పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి , తగినన్ని నీళ్లు పోస్తూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పిండిని గిన్నెలో వేసి మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
  • 15 నిమిషాల తర్వాత పిండిలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పల్చగా చేసుకోవాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్రమిరియాల పొడి, సన్నగా కట్ చేసిపెట్టుకున్న ఒక టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు తరగు వేసి కలపాలి.
Wheat Flour Dosa
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్​ పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి స్ప్రైడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీర తరగు వేయాలి. ఆ తర్వాత పిండిని గరిటెతో పోస్తూ దోసె మాదిరిగా చేయాలి. ఆ తర్వాత దోసెను అటూఇటూ టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.
  • అనంతరం వాటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకున్నారంటే వేడివేడి గోధుమపిండి దోసెలు తయారైనట్లే!
Wheat Flour Dosa
పెరుగు (Getty Images)

ఈ దోసెల్లోకి పల్నీ చట్నీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం :

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - ఒక కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - 7
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 2
  • చింతపండు - కొద్దిగా

తయారీ విధానం :

  • స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని ఒక కప్పు పల్లీలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి దోరగా వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ప్లేట్​లో తీసుకొని పైన పొట్టును తీసేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఇదే పాన్​లో ఏడు ఎండుమిర్చిని వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​ తీసుకొని వేయించిన పల్లీలు, ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా చింతపండు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత చట్నీని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం చట్నీలో తాలింపు వేసుకుంటే పల్లీ చట్నీ రెడీ అయినట్లే.
  • వేడివేడి గోధుమ దోసెల్లోకి పల్లీ చట్నీ వేసి తిన్నారంటే సూపర్ అనాల్సిందే.
  • దోసెలు తినాలనిపించినప్పుడు ఇలా సింపుల్​గా, ఇన్​స్టంట్​గా వీటిని చేసుకోండిలా?

