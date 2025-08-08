Essay Contest 2025

మైదా లేకుండా పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టమైన "కప్​ కేక్స్​" - ఎగ్​ కలపకుండా రుచికరంగా ఇలా ట్రై చేయండి! - CUP CAKES RECIPE AT HOME

గోధుమపిండి, పచ్చికొబ్బరితో మృదువైన కేక్స్​ - ఇలా చేయండి ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

Coconut Cup Cakes in Telugu
Coconut Cup Cakes in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 2:37 PM IST

3 Min Read

Coconut Cup Cakes in Telugu : బేకరీల్లో లభించే కప్​ కేక్స్​ సాఫ్ట్​గా ఎంతో బాగుంటాయి. సాధారణంగా కేక్స్​ తయారీలో మైదా ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే, మైదా, ఎగ్​ లేకుండా గోధుమపిండితో మనం ఇంట్లోనే హెల్దీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఈ కప్​ కేక్స్​ తయారీలో పచ్చికొబ్బరి తురుము వేయడం వల్ల రుచి ఎంతో బాగుంటాయి. ఇంట్లో చేసిన ఈ గోధుమపిండి కప్​ కేక్స్​ పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ కప్​ కేక్స్​ సింపుల్​గా ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

గోధుమ పిండి
గోధుమ పిండి (getty images)

కప్​ కేక్స్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - గోధుమ పిండి
  • 3/4 కప్పు - చక్కెర
  • యాలకులు - 3
  • ముప్పావు కప్పు - పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
  • అర కప్పు - కాచి చల్లార్చిన పాలు
  • అర కప్పు - నీళ్లు
  • నెయ్యి - సరిపడా
  • అర టీ స్పూన్ - వంటసోడా
  • కొద్దిగా - నిమ్మరసం
  • కొద్దిగా సన్నగా తరిగిన - డ్రై ఫ్రూట్స్
చక్కెర
చక్కెర (getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి ఒక కప్పు గోధుమ పిండి జల్లించి తీసుకోవాలి. అలాగే ఒక మిక్సీ జార్లోకి 3/4 కప్పు చక్కెర తీసుకోండి. ఇందులో యాలకులు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసిన షుగర్​ పౌడర్​ గోధుమపిండిలో వేసి మిక్స్ చేయండి.
  • అదే మిక్సీ గిన్నెలో ముప్పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి. గ్రైండ్ చేసిన పచ్చికొబ్బరి తురుము కూడా గోధుమపిండిలో యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయండి.
  • పిండిలో కొద్దికొద్దిగా అర కప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలు వేసి మిక్స్ చేయండి. ఇప్పుడు అర కప్పు నీళ్లు వేసుకుంటూ చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ కేక్​ పిండిపై మూత పెట్టి ఓ పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Coconut
Coconut (getty images)
  • ఈ లోపు 4 చిన్న కప్పులు తీసుకొని నెయ్యి అప్లై చేయండి. ఆపై కొద్దిగా గోధుమపిండి వేసి కోట్ చేసి ఎక్స్​ట్రా పిండిని తీసేయండి.
  • అలాగే స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి అందులో 2 గ్లాసులు వాటర్ వేయండి. ఆపై చిన్న స్టాండ్ పెట్టి నీళ్లు మరిగించుకోవాలి.
  • అనంతరం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో అర టీ స్పూన్ వంటసోడా వేయండి. వంటసోడాపై కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపండి. పిండిలో కాస్త వంటసోడా ఉపయోగించడం వల్ల ఫ్లఫ్ఫీగా వస్తాయి.
  • ఇప్పుడు అన్ని గిన్నెల్లోకి సగం వచ్చే వరకు గోధుమపిండి మిశ్రమం వేయండి. కప్పుల్లో పైన కొద్దిగా సన్నగా తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్​ వేయండి.
పాలు
పాలు (getty images)
  • ఇప్పుడు కడాయిలో కప్ కేక్స్​ని పెట్టండి. పాన్​ పై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 20-25 నిమిషాలపాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • తర్వాత కప్పు కేక్స్​ని బయటకి తీసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు స్పూన్​తో డీ మౌల్డ్​ చేసి సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కమ్మని కప్ కేక్స్​ రెడీ!

గోధుమపిండి, పచ్చికొబ్బరి తురుముతో చేసిన ఈ కప్​ కేక్స్​ పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. సింపుల్​గా చేసే ఈ కప్​ కేక్స్​ తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి!

యాలకులు
యాలకులు (getty images)

టిప్స్​

గోధుమ పిండికి బదులుగా మీరు మైదా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ పిండితో మీరు కప్​ కేక్స్​ కాకుండా పెద్ద కేక్స్​ కూడా ట్రై చేయచ్చు.

