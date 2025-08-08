Coconut Cup Cakes in Telugu : బేకరీల్లో లభించే కప్ కేక్స్ సాఫ్ట్గా ఎంతో బాగుంటాయి. సాధారణంగా కేక్స్ తయారీలో మైదా ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే, మైదా, ఎగ్ లేకుండా గోధుమపిండితో మనం ఇంట్లోనే హెల్దీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఈ కప్ కేక్స్ తయారీలో పచ్చికొబ్బరి తురుము వేయడం వల్ల రుచి ఎంతో బాగుంటాయి. ఇంట్లో చేసిన ఈ గోధుమపిండి కప్ కేక్స్ పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ కప్ కేక్స్ సింపుల్గా ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
రాఖీలు సరే! స్వీట్ కూడా బయటే కొంటున్నారా? - 30 నిమిషాల్లో లడ్డూ, బర్ఫీ ఈజీగా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు!
కప్ కేక్స్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - గోధుమ పిండి
- 3/4 కప్పు - చక్కెర
- యాలకులు - 3
- ముప్పావు కప్పు - పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
- అర కప్పు - కాచి చల్లార్చిన పాలు
- అర కప్పు - నీళ్లు
- నెయ్యి - సరిపడా
- అర టీ స్పూన్ - వంటసోడా
- కొద్దిగా - నిమ్మరసం
- కొద్దిగా సన్నగా తరిగిన - డ్రై ఫ్రూట్స్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి ఒక కప్పు గోధుమ పిండి జల్లించి తీసుకోవాలి. అలాగే ఒక మిక్సీ జార్లోకి 3/4 కప్పు చక్కెర తీసుకోండి. ఇందులో యాలకులు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసిన షుగర్ పౌడర్ గోధుమపిండిలో వేసి మిక్స్ చేయండి.
- అదే మిక్సీ గిన్నెలో ముప్పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి. గ్రైండ్ చేసిన పచ్చికొబ్బరి తురుము కూడా గోధుమపిండిలో యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయండి.
- పిండిలో కొద్దికొద్దిగా అర కప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలు వేసి మిక్స్ చేయండి. ఇప్పుడు అర కప్పు నీళ్లు వేసుకుంటూ చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ కేక్ పిండిపై మూత పెట్టి ఓ పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఈ లోపు 4 చిన్న కప్పులు తీసుకొని నెయ్యి అప్లై చేయండి. ఆపై కొద్దిగా గోధుమపిండి వేసి కోట్ చేసి ఎక్స్ట్రా పిండిని తీసేయండి.
- అలాగే స్టవ్పై కడాయి పెట్టి అందులో 2 గ్లాసులు వాటర్ వేయండి. ఆపై చిన్న స్టాండ్ పెట్టి నీళ్లు మరిగించుకోవాలి.
- అనంతరం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో అర టీ స్పూన్ వంటసోడా వేయండి. వంటసోడాపై కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపండి. పిండిలో కాస్త వంటసోడా ఉపయోగించడం వల్ల ఫ్లఫ్ఫీగా వస్తాయి.
- ఇప్పుడు అన్ని గిన్నెల్లోకి సగం వచ్చే వరకు గోధుమపిండి మిశ్రమం వేయండి. కప్పుల్లో పైన కొద్దిగా సన్నగా తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయండి.
- ఇప్పుడు కడాయిలో కప్ కేక్స్ని పెట్టండి. పాన్ పై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 20-25 నిమిషాలపాటు ఉడికించుకోవాలి.
- తర్వాత కప్పు కేక్స్ని బయటకి తీసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు స్పూన్తో డీ మౌల్డ్ చేసి సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కమ్మని కప్ కేక్స్ రెడీ!
గోధుమపిండి, పచ్చికొబ్బరి తురుముతో చేసిన ఈ కప్ కేక్స్ పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. సింపుల్గా చేసే ఈ కప్ కేక్స్ తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి!
టిప్స్
గోధుమ పిండికి బదులుగా మీరు మైదా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ పిండితో మీరు కప్ కేక్స్ కాకుండా పెద్ద కేక్స్ కూడా ట్రై చేయచ్చు.
"కాకరకాయ కూర" నచ్చడం లేదా? - 'ఇలా' చేస్తే పిల్లలైనా సరే మళ్లీ కావాలంటారు!
అసలైన "వెల్లులి చారు" - నాన్వెజ్ కర్రీలు, ఫ్రైతో అన్నంలోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!