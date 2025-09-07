ETV Bharat / offbeat

ఎగ్జామ్స్​, జర్నీ టైమ్​లో "పెరుగు-చక్కెర" ఎందుకు తింటారో తెలుసా?

- భారతీయ సంప్రదాయంలో పురాతన పద్ధతి - దాని వెనుక అసలైన కారణం ఇదేనట!

(Getty Images)
September 7, 2025

curd and sugar Dessert : ఇప్పుడు అంతా మోడ్రనే. తినే తిండి నుంచి వేసుకునే దుస్తుల వరకు అన్నింటా ట్రెండ్ తిష్ట వేసింది. కానీ, కాస్త వెనక్కి వెళ్తే ఆశ్చర్య పరిచే భారతీయ పద్ధతులు ఎన్నో కనిపిస్తాయి. అలాంటివాటిల్లో ఒకటి పెరుగు-చక్కెర కాంబో స్వీట్. ఏదైనా పనిమీద బయటకు వెళ్లేటప్పుడో, లేదంటే జర్నీ చేయాల్సినప్పుడో, పరీక్షలు రాసేందుకు వెళ్లేటప్పుడో "కాస్త తిని వెళ్లమంటూ" ఇంట్లో అమ్మలు పెట్టేవారు. మరి, ఈ పెరుగు - చక్కెర పదార్థం తినిపించడం వెనుకున్న కారణమేంటో మీకు తెలుసా? లేదు అంటే మాత్రం ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

ఆ సీక్రెట్ ఏంటి? :

చాలా ముఖ్యమైన పనిమీద వెళ్తున్నప్పుడు మనసులో ఆందోళన ఉంటుంది. పని సజావుగా జరుగుతుందో లేదో అనే టెన్షన్​ పెరుగుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల "సెకండ్ బ్రెయిన్" అప్​సెట్​ అవుతుంది. మన పొట్టనే సెకండ్ బ్రెయిన్ అంటారు. మనసులో అలజడి, ఆందోళన చెలరేగితే అది వెంటనే పొట్టమీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. కడుపులో అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఈ తరహా పరిస్థితిని ప్రతి ఒక్కరూ అనుభవించే ఉంటారు. దీన్ని కంట్రోల్ చేసేందుకు పెద్దలు కనిపెట్టిన ఉపాయమే ఈ పెరుగు-చక్కెర కాంబినేషన్ అని చెబుతుంటారు.

పైగా పొట్టకు మేలు చేసే ప్రోబయోటిక్ పెరుగులో పుష్కలంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతుంటారు. అందువల్ల పెరుగు-చక్కెర కలిపి తింటే కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుందట. ​ మీరు టెన్షన్లో, హడావిడిలో ఉన్నప్పుడు ఈ కండీషన్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. చక్కెరలోని గ్లూకోజ్ బ్రెయిన్ ఇంకా బాడీకి కావాల్సిన ఎనర్జీ క్షణాల్లో అందిస్తుంది. పొట్టను లైట్‌గా కూడా ఉంచుతుంది. వాతావరణం హీట్​గా ఉండే మన దేశంలో ఇదొక కూల్ ఐటమ్​గా పనిచేస్తుంది. బాడీ టెంపరేచర్‌నూ బ్యాలెన్స్ చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతుంటారు.

మనసు హాయిగా :

పైన చెప్పిన విధంగా పొట్ట హాయిగా ఉంటే, ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ వంటి సమస్యలు లేకపోతే మనసు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పెరుగులోని ప్రొబయోటిక్​ తోపాటు అందులోని ఫ్లేవర్స్ కూడా మనల్ని బ్యాలెన్సింగ్​గా ఉంచుతాయని చెబుతారు. లైట్ గా ఉండే పులుపు, షుగర్​లోని స్వీట్‌ కలిసి మైండ్‌కు ప్రశాంతతను అందిస్తాయి. ఈ కంఫర్ట్​నెస్​ అంతిమంగా ఆలోచనల మీద కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. అంతా బాగానే ఉందన్నట్టుగా మనసు కూల్​గా ఉండేందుకు దోహద పడుతుందని చెబుతారు. తద్వారా పూర్తిస్థాయిలో కాన్​సన్​ట్రేషన్​ చేసే అవకాశం ఉంటుందని అంటుంటారు.

సంప్రదాయంలోనూ :

పెరుగు, చక్కెరకు భారతీయ సంప్రదాయంలోనూ ప్రముఖ స్థానం ఉంది. దైవారాధనలో భాగంగా పెరుగుతో అభిషేకం కూడా నిర్వహిస్తారు. ఇంకా దేవుళ్ల చిత్ర పటాల ముందు నైవేద్యాలు ఉంచే క్రమంలో చాలా సార్లు చక్కెరను కూడా నివేదిస్తుంటారు. ఇక సంతోషాన్ని పంచుకునే క్రమంలో నోటిని తీపి చేసుకోవడం అందరికీ తెలిసిందే. విజయానికి, ఆనందానికి సంకేతంగా స్వీట్ తింటారు, తినిపిస్తారు. ఆ విధంగా శుభానికి గుర్తుగా వీటిని భావిస్తుంటారు. తద్వారా అంతా మంచే జరుగుతుందనే ఒక ఒక పాజిటివ్ వైబ్ కనిపిస్తుంది.

ప్రతి నమ్మకమూ మూఢ విశ్వాసం కానవసరం లేదు. అందులోని వాస్తవాలను పరిశీలించినప్పుడు అసలైన విషయం మనకు బోధపడుతుంది. పైన చెప్పుకున్న కారణాలతోపాటు ఇంట్లోని వాళ్లు మనకు పెరుగు-చక్కెర అందించడం ద్వారా తమ పూర్తిస్థాయి మద్దతును ప్రకటిస్తున్నారని అర్థం. క్షేమంగా వెళ్లి లాభంగా రావాలని ఆశిస్తున్నట్టు అర్థం. అంతిమంగా విజేతగా తిరిగి రావాలని కోరుకుంటున్నట్టు అర్థం. ఇది మన పనిని మరింత సమర్థవంతంగా పూర్తిచేసేందుకు దోహదపడుతుందని చెబుతారు.

అందువల్ల ఎవరైనా, ఎప్పుడైనా పెరుగు-చక్కెర కలిపి ఇచ్చినప్పుడు ఎలాంటి యక్ష ప్రశ్నలూ వేయకుండా సంతోషంగా స్వీకరించడం మంచిదని పూర్వీకులు చెబుతుంటారు. అందులోని వాస్తవాలతోపాటు మనవాళ్ల మద్దతును కూడగట్టుకొని ముందుకు సాగిపోవాలని సూచిస్తుంటారు.

