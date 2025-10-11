నోబెల్ బహుమతి పొందిన వారికి ఏమిస్తారు? - అందరి లక్ష్యం ఆ ఒక్కటే!
October 11, 2025
Nobel Peace prize : నోబెల్ బహుమతికి ఉన్న విశిష్టత ఏంటో అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, ప్రతి ఏటా ప్రకటించే ఈ పురస్కారం.. గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా వార్తల్లో నిలిచింది. దానికి కారణం ట్రంప్ ఈ అవార్డు కోసం పట్టు పట్టడమే! ఈ ఏడాది నోబెల్ శాంతి బహుమతి తనకు దక్కాల్సిందేనని, తనను మించిన అర్హులు ఇంకెవరంటూ బాహాటంగా తనకు తానే కితాబిచ్చుకున్నారు అమెరికా అధ్యక్షుడు! చివరకు అవార్డు రాకపోవడంతో వైట్ హౌస్ నుంచి ఆగ్రహం కూడా వ్యక్తమైంది. మరి, ఈ అవార్డు గురించి ట్రంప్ ఇంతగా ఆరాట పడడానికి కారణేంటి? నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీతలకు ఏమిస్తారు? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
గోల్డ్ మెడల్ :
- నోబెల్ బహుమతి పొందిన వారికి గోల్డ్ మెడల్ బహూకరిస్తారు.
- దాదాపు 18 క్యారెట్ల బంగారంతో దీన్ని తయారు చేస్తారు
- ఈ మెడల్ మీద నోబెల్ ప్రైజ్ వ్యవస్థాపకుడు "ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్" చిత్రం ఉంటుంది
- మొత్తం 6 రంగాల్లో (భౌతిక శాస్త్రం, రసాయన శాస్త్రం, వైద్య శాస్త్రం, ఆర్థిక శాస్త్రం, సాహిత్యం, శాంతి) విశేష కృషి చేసిన వారికి నోబెల్ ప్రకటిస్తారు.
- నాలుగు శాస్త్రాలు, సాహిత్యం, శాంతి విభాగాల ప్రకారం మెడల్ స్వరూపం కాస్త భిన్నంగా ఉంటుంది
ప్రశంసా పత్రం :
- విజేతకు నోబెల్ పతకంతోపాటు ఒక ప్రశంసా పత్రాన్ని కూడా బహూకరిస్తారు
- దీన్ని పూర్తిగా చేతితోనే తయారు చేస్తారు
- ఇందులో అవార్డు గ్రహీత పేరు, ఏ విభాగంలో వచ్చింది? వారు చేసిన కృషి వంటి వివరాలు ఉంటాయి
నగదు బహుమతి :
- నోబెల్ గెలుచుకున్నవారికి పై రెండిటితోపాటు భారీగా నగదు కూడా అందిస్తారు
- భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.10 కోట్ల పైచిలుకు డబ్బు అందుతుంది
- ఒక్కోసారి నోబెల్ బహుమతికి ఒకరి కన్నా ఎక్కువ మంది/సంస్థలను ఎంపిక చేస్తారు. అలాంటప్పుడు ఆ డబ్బును సమంగా పంచుతారు
- విజేతలకు డిసెంబరు 10న నోబెల్ బహుమతులను ప్రదానం చేస్తారు. అది ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ వర్ధంతి రోజు.
- నోబెల్ శాంతి బహుమతిని నార్వే రాజధాని ఒస్లోలో, మిగిలిన అవార్డులను స్వీడన్ రాజధాని స్టాక్హోమ్ లో బహూకరిస్తారు.
అత్యున్నత గౌరవం :
ప్రపంచంలో ఎన్నో అవార్డులు ఉన్నాయి. మరెన్నో రివార్డులూ ఉన్నాయి. అయితే అత్యున్నతమైన గుర్తింపును తీసుకొచ్చే అవార్డులు కొన్ని మాత్రమే ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిల్లో నోబెల్ ముందు వరసలో ఉంటుంది. అయితే, ఈ ప్రైజ్ను కేవలం డబ్బు కోసమే ఎవరూ కోరు. ఈ అవార్డును అత్యున్నత గౌరవానికి సూచిగా ప్రపంచం పరిగణిస్తుంది. దీన్ని పొందిన వ్యక్తి యొక్క కీర్తి, శాశ్వతంగా చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది.
అందుకే నోబెల్ దక్కించుకునేందుకు అన్ని రంగాల్లోని ప్రముఖులూ తీవ్రంగా కృషి చేస్తుంటారు. తమదైన రంగంలో జీవితాన్నే పణంగా పెట్టి పని చేస్తుంటారు. అలాంటి వారిలో నుంచి మెరికల్లాంటి, మేలైన వ్యక్తులను నోబెల్ కమిటీ ఎంపి చేస్తుంది.