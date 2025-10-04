"నీకు తెలిసిన ఏకైక అమ్మాయిని నేనే, అయినా నన్ను గుర్తుపట్టవా?" - మా స్నేహం "అలా మొదలైంది!"
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 10:28 AM IST
Friendship : టైం! ఎవరి కోసం ఆగదు! దాని వెంట పరుగులు తీయాల్సిందే! "కాదు, లేదు" అంటూ అక్కడే నిలబడాలనుకుంటే ఆ ప్రవాహంలో ఎటో ఒకవైపు కొట్టుకుపోవాల్సిందే. ఏదైనా కనీస ప్రయత్నం చేస్తే తప్ప! సరిగ్గా నా విషయంలోనూ అలాగే జరిగిందంటున్నాడు ఓ మిత్రుడు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలని ఉంటే పూర్తిగా చదివేయండి.
"ఎడ్యుకేషన్ పూర్తి కాగానే మంచి జాబ్లో చేరాను. ఆఫీసులో అక్కడంతా కొత్తవాళ్లే. అందులోనూ చాలా మంది అమ్మాయిలే. నా చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మాయిలతో మాట్లాడిందే లేదు. వాళ్లంటేనే ఏదో తెలియని భయం ఉండేది. అలాంటిది ఓ అమ్మాయి తనంతట తానుగా పలకరించే సరికి కంగారుపడ్డా. కానీ, తను చాలా యాక్టివ్గా ఉండేది. నేను తక్కువ మాట్లాడుతుంటే "‘ఏంటి మీ ఫ్రెండుకి ఈగోనా?" అని పక్కనున్న నా కొలీగ్ను అడిగిందట. వాడు అంతే! "అమ్మాయిలకు ఆమడ దూరం" అని చెబితేకానీ తను నమ్మలేదు. తర్వాత తను అర్థం చేసుకుంది. నేను తక్కువగా మాట్లాడినా తను గలగలా మాట్లాడుతూ ఉండేది.
నా బర్త్డే రోజు కొత్త నెంబర్ నుంచి కాల్ వచ్చింది. ఎత్తగానే "హ్యాపీ బర్త్డే" అని విషెస్ చెప్పింది. అప్పటివరకూ మా అక్కలతో మాత్రమే ఫోన్లో మాట్లాడే నేను హఠాత్తుగా కొత్త గొంతు వినిపించేసరికి ఏదో తెలియని షాకయ్యాను. కానీ, "థాంక్యూ, ఎవరు?" అని అడిగితే "నీకు తెలిసిన ఏకైక అమ్మాయిని నేనే, అయినా నన్ను గుర్తుపట్టవా?" అంటూ ఆటపట్టించింది. ఆఫీసుకు వెళ్లగానే పెన్, చాక్లెట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చి మరో సారి విష్ చేసింది. ఆ రోజు మొదలు తనతో అన్ని విషయాలు పంచుకునేవాడిని. అంతే కాదు! తను మా రూమ్కి వచ్చినపుడల్లా చికెన్, ఫిష్ వండి తీసుకొచ్చేది. నేను ఎవరితోనైనా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నట్టు కనిపించినా ఊరుకునేది కాదు. దాంతో తను నాకు చాలా దగ్గర అని ఫీలయ్యా. అలా సంతోషంగా రోజులు గడుస్తున్నప్పుడే కరోనా వల్ల లాక్డౌన్ వచ్చి పడింది!
నేను హైదరాబాద్ వదిలి ఇంటికి వచ్చేశా. కానీ, తను మాత్రం అక్కడే ఫ్యామిలీతో ఉండేది. రోజూ ఫోన్ చేసి మాట్లాడేది. చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న భయం కొద్దీ ఆమె కాల్ చేస్తే మాట్లాడడం తప్ప నేను చేసేవాన్ని కాదు. తను ఆ విషయంలో బాధపడిందో ఏమో! ఫోన్ చేయడం తగ్గించేసింది. ఈ విషయం నాకు అర్థమయ్యే సరికి అప్పటికే ఆలస్యమైంది. అప్పటికి నేను ఇంట్లో వాళ్లతో టైమ్ గడుపుతూ తన విషయం పట్టించుకోలేదు. నెలలు గడిచిపోయాయి. దాదాపుగా మర్చిపోయాను కానీ, చాలా సందర్భాల్లో తను నాకు గుర్తొస్తోంది. పదేపదే గుర్తురావడం వల్ల ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు. తీరా ఇన్నాళ్లకు ఫోన్ చేస్తే ఎలా అనుకుంటుందో ఏమో! అనే భయం కొద్దీ దాదాపు 8 నెలలుగా మాట్లాడలేదు. అంత ఇష్టం చూపిన అమ్మాయి స్నేహాన్ని ఎలా మర్చిపోయాను? తప్పు చేశానా? అని అనిపిస్తోంది. కానీ ఎలా దిద్దుకోవాలో అర్థం కావడం లేదు!"
