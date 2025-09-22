"బటర్ ఫ్లై ఎఫెక్ట్" అంటే ఏంటి? - బిగ్ బాస్కూ, NTR సినిమాకు లింకేంటి?
- నేచర్లో జరిగే ప్రతి పనికీ ఈ థియరీ రిలేటివ్! - చదివారంటే అవాక్కైపోతారు!!
Published : September 22, 2025 at 3:02 PM IST
Butterfly Effect : "భారత్లో సీతాకోక చిలుక రెక్కలు ఆడిస్తే.. అమెరికాలో భారీస్థాయిలో గాలిదుమారం రావొచ్చు!" ఈ థియరీనే బటర్ ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అంటారు. అంటే.. ఎక్కడో జరిగిన ఒక చిన్న మార్పు ఇంకెక్కడో జరగబోయే భారీ మార్పునకు కారణం అవుతుందని అర్థం. దీన్ని లోతుగా గమనిస్తే అబ్బుర పరిచే విషయాలు కనిపిస్తాయి. మరి, అదేంటో చూద్దాం. ఇంకా దీనికీ సుకుమార్ సినిమా కాన్సెప్ట్కు లింక్ ఏంటి? అన్నది కూడా చూసేద్దాం.
ఒక వాహనం కొన్ని గంటలుగా ప్రయాణిస్తోంది. కాసేపటి తర్వాత దానికి భారీ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. కొండ చరియలు విరిగి ఆ వాహనం పైనపడ్డాయి. ఎంతో మంది ప్రాణాలు పోయాయి. అయితే, ఆ వాహనాన్ని పది నిమిషాల క్రితమే ఒక హోటల్ దగ్గర ఆపారు. ఇప్పుడు అందరూ అనుకుంటారు అక్కడ ఆపకపోతే బాగుండేది కదా అని! ఎక్కడో జరిగిన ఒక పని, ఇంకెక్కడో జరగబోయే మరో పనిని డిసైడ్ చేస్తుందన్నమాట. ఈ కాన్సెప్ట్ను ప్రఖ్యాత సైంటిస్ట్ ఎడ్వర్డ్ లారెన్జ్ ఆవిష్కరించారు. ఇది "కేయాస్ థియరీ"లో ఒక భాగం. ఈ థియరీని కూడా ఆయన ప్రతిపాదించారు.
చిన్న కారణం - భారీ ఫలితం :
ఎడ్వర్డ్ లారెన్జ్ ఒక అమెరికన్. ఈయన గణిత, వాతావరణ శాస్త్రవేత్తగా అత్యంత ప్రముఖుడు. "ఒక చిన్న కారణం భవిష్యత్తులో జరగబోయే భారీ మార్పులకు నాంది అవుతుంది" అంటారు లారెన్జ్. ఆయన సిద్ధాంతం ఇదే చెబుతుంది. ఉదాహరణకు ఒక ప్రదేశంలో ఒక చిన్న సీతాకోక చిలుక తన రెక్కలను ఊపడం వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే గాలి తరంగాలు వాతావరణంలో కలిసిపోయి వందలు, వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తూ వేరే ప్రాంతంలో ఏర్పడే, టోర్నడోలు, తుపానులకు ఒక కారణంగా నిలవొచ్చని ఆయన చెప్పారు. దీనికి ఆధారం కూడా చూపించారు.
దశాంశం తేడాతో :
సాధారణంగా మనం "పాయింట్" తర్వాత (ఉదాహరణకు 2.98766....) ఉన్న నంబర్లను లెక్కలోకి తీసుకోము. ఒకవేళ తీసుకున్నా, పాయింట్ తర్వాత ఉన్న రెండు దశాంశాలను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటాం. కానీ.. ఆ మిగిలిన దశాంశాలు కూడా గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతాయని లారెన్జ్ గుర్తించారు. ఆయన 1961లో గణిత సమీకరణాలు ఉపయోగించి, వాతావరణం (ఉష్ణోగ్రత, పీడనం, గాలి వేగం) ఎలా మారుతుందో కంప్యూటర్లో స్టిములేషన్ చేశారు. అప్పుడు కంప్యూటర్ 0.506127 నంబర్ సూచించింది. అయితే లారెన్జ్ ఆ నంబర్ ను రౌండ్ ఫిగర్ చేస్తూ 0.506 మాత్రమే తీసుకున్నాడు. మిగిలిన నంబర్లను వదిలేశారు. ఇలా పలుమార్లు రౌండ్ ఫిగర్ నంబర్స్ మాత్రమే తీసుకున్నారు. దీంతో ఫైనల్ నంబర్లో చాలా పెద్ద తేడా రావడాన్ని గమనించారు. ఫలితంగా ఆయన వాతావరణ లెక్కలన్నీ మారిపోవడాన్ని గుర్తించారు. దీని ఆధారంగా ఆయన 1963లో "Deterministic Nonperiodic Flow" అనే ప్రసిద్ధ థీసెస్ రాశారు. చిన్న కారణాలే భారీ మార్పులకు మూలం అవుతాయని చెప్పారు.
తేనెటీగ - మనిషి :
తేనెటీగ ఒక పువ్వు మీద వాలడాన్ని మనం ఒక పెద్ద విషయం లాగా తీసుకుంటామా? అసలు ఏమాత్రం పట్టించుకోము. దానికి ఆకలేస్తే ఆ పువ్వులో దొరికే మకరందాన్ని తింటోంది అనుకుంటారు చాలా మంది. కానీ, ఒక తేనెటీగ పువ్వు మీద వాలితేనే మనుషులు బతుకుతారని మీకు తెలుసా? అవును! తేనెటీగ ఒక చిన్న పువ్వు మీద వాలడం వల్ల pollination ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఒక పువ్వు మీద వాలిన తేనెటీగ, ఆ తర్వాత మరో పువ్వు మీద వాలినప్పుడు పరపరాగ సంపర్కం జరుగుతుంది. తద్వారా ఫలదీకరణ ప్రక్రియ సంభవిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ ద్వారానే పువ్వుల్లో విత్తనాలు, పండ్లు, కూరగాయలు తయారవుతాయి. వీటిని మనుషులతోపాటు ఇతర జీవులు తిని బతుకుతున్నాయి. సో.. ఒక తేనెటీగ పువ్వుమీద వాలడం అనే చిన్న కారణం, ఏకంగా భూమ్మీద జీవకోటి మనుగడను నిర్దేశిస్తోంది!
ఒక్క మొబైల్ నంబర్ తో :
చాలా మంది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు రాంగ్ నంబర్ డయల్ చేసి ఉంటారు. పది మొబైల్ నంబర్లలో కేవలం ఒక్క నంబర్ తప్పుగా టైప్ చేస్తే ఆ కాల్ ఎక్కడికో వెళ్లిపోతుంది. ఆ కాల్ రిసీవ్ చేసుకున్న వ్యక్తి ఎవరు? వారి మనస్తత్వం ఏంటి? ఆ సమయంలో ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు? అనే అంశాల ఆధారంగా వారి రియాక్షన్ ఆధారపడి ఉంటుంది. చాలా సందర్భాల్లో "రాంగ్ కాల్" అని చెప్తే అవతలి వారు అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ, కొన్నిసార్లు అదొక పెద్ద గొడవకు దారితీయొచ్చు. భార్యాభర్తల మధ్య అనుమానాలకు కారణం కావచ్చు. పోలీస్ స్టేషన్ మెట్లు ఎక్కే పరిస్థితులకూ మూలం కావచ్చు. ఒకే ఒక్క నంబర్ తప్పుగా డయల్ చేయడం వల్ల ఇంత పెద్ద ఫలితం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ప్రతి విషయానికీ అప్లై అవుతుంది.
ఎన్టీఆర్ "నాన్నకు ప్రేమతో" :
సుకుమార్ - జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కాంబోలో వచ్చిన నాన్నకు ప్రేమతో సినిమా కాన్సెప్ట్ ఇదే. గతంలో జరిగిన ఒక ఘటన, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సంఘటనను నిర్ణయిస్తుందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. తారక్ ఫైట్ సీన్తో ఎంట్రీ ఇస్తాడు. అప్పుడు ఒక బటర్ ఫ్లై గాల్లో ఎగురుతూ అతనికి కనిపిస్తుంది. చేస్తున్న ఫైట్ ఆపేసి మరీ దాన్ని చూస్తూ "మీకో విషయం తెలుసా? బటర్ ఫ్లై ఒకసారి రెక్కలు ఆడిస్తే అమెరికాలో తుఫాను వచ్చేస్తుంది" అంటాడు. అది ఎలా జరుగుతుందో వాళ్లకు తనదైన శైలిలో వివరిస్తాడు కూడా. ఆ తర్వాత తాను వాళ్లను కొట్టడానికి కారణమేంటో తెలుసుకొని, అది ఎక్కడ పుట్టిందో అక్కడికి వెళ్లి, ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ను అక్కడే వదిలించుకొని వచ్చేస్తాడు. అంటే.. అక్కడెక్కడో మొదలైన తన కోపం, ఇక్కడ వీళ్లను కొట్టడానికి కారణమైందన్నమాట! గతంలో జరిగిన ఒక పని, భవిష్యత్తులో జరగబోయే మరో పనికి కారణం కావడం అంటే ఇదే!!
బిగ్ బాస్ షోతో లింకేంటి?
బిగ్బాస్ షో నుంచి ఎలిమినేట్ అయిన వారిని ఇంటర్వ్యూ చేసేందుకు "బజ్" ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సీజన్లో ఈ బజ్ ను నటుడు శివాజీ డీల్ చేస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రోమోలో బటర్ ఫ్లై ఎఫెక్ట్ గురించి ఆయన మాట్లాడారు. "నేచర్లో ఎక్కడో జరిగే ఒక మూమెంట్, ఇంకెక్కడో జరగబోయే మరో మూమెంట్ ను డిసైడ్ చేస్తుంది. దీన్నే బటర్ ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అంటారు" అని అన్నారు. దీన్ని బిగ్ బాస్ షోలోని కంటిస్టెంట్లకు అప్లై చేశారు. హౌస్ మేట్స్ తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల, వారు చేసే పనుల వల్ల ఆడియెన్స్ దృష్టిలో వాళ్ల ఇమేజ్ మారుతూ ఉంటుందని అన్నారు. అంటే.. హౌస్లో వాళ్లు చేసే చిన్న చిన్న తప్పులే వాళ్ల ఎలిమినేషన్కు దారితీయవచ్చనీ, అదే సమయంలో వారి ఇమేజ్ పెరగడానికి కూడా కారణం కావచ్చని చెప్పారు.
సో.. ఓవరాల్ గా చూసుకున్నప్పుడు ఎడ్వర్డ్ లారెన్జ్ ప్రతిపాదించిన "కేయాస్ థియరీ".. అందులోని బటర్ ఫ్లై సిద్ధాంతం భూమ్మీద ప్రతి విషయానికీ అప్లై అవుతుంది. 10 రూపాయలు మనకు చాలా చాలా చిన్న అమౌంట్. చాలా మంది దాన్ని పట్టించుకోరు. కానీ రోజుకు పది పొదుపు చేసే పదేళ్ల తర్వాత అదొక భారీ అమౌంట్ అవుతుంది. రోజూ ఉదయాన్నే కేవలం 10 పుషప్స్ చేస్తే ఏడాది తర్వాత మీ బాడీ స్ట్రక్చరే మారిపోయి కనిపిస్తుంది. రోజూ ఒకే ఒక్క పేజీ చదివితే చాలు కొంతకాలం తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎన్నో మహాగ్రంథాలు పూర్తి చేసి ఉంటారు! అందుకే బటర్ ఫ్లై థియరీని తేలిగ్గా తీసుకోకుండి. దాని శక్తిని గుర్తిస్తే అసాధ్యాలను మీరు సుసాధ్యం చేయగలరు. వెయ్యి మైళ్ల ప్రయాణమైనా ఒక్క అడుగుతోనే కదా మొదలవుతుంది!!
