అరటి పండ్లు రెండు రోజులకే నల్లగా మారుతున్నాయా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే వారం రోజులైనా తాజాగా! - Tips to Keep Bananas Fresh

How to Keep Bananas Fresh ( ETV Bharat )

What are the Ways to Keep Bananas Fresh : అరటి పండ్లు తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తాయి. కాలంతో సంబంధం లేకుండా అన్ని రోజుల్లో లభ్యమవడంతోపాటు.. పోషకాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో చాలా మందిని వీటిని కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే.. కొనడం వరకు బానే ఉన్నా.. వీటిని నిల్వ చేయడం సమస్యగా ఉంటుంది. మార్కెట్​ నుంచి ఇంటికి తీసుకొచ్చే వరకు పండ్లు బాగానే ఉంటాయి. ఆ తర్వాతే వాటి పరిస్థితి మారిపోతుంది. మచ్చలు ఏర్పడి.. త్వరగా పాడైపోతుంటాయి. అయితే ఈ పరిస్థితి రాకుండా.. ఎక్కువ రోజుల పాటు అరటి పండ్లు నిల్వ ఉండాలంటే కొన్ని టిప్స్​ పాటించాలని నిపుణులు అంటున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం..

కాడను చుట్టండి: చాలా మంది మార్కెట్​ నుంచి తెచ్చిన అరటి పండ్లను కవర్​లో నుంచి తీయకుండా అలాగే పెడుతుంటారు. ఇలా అస్సలు చేయవద్దు. వచ్చిన వెంటనే వాటిని కవర్​ నుంచి వేరు చేయాలి. లేకపోతే పాడైపోతాయి. అలాగే అరటి పండ్లను కొన్న తరవాత వాటిని వేరువేరుగా విడదీయండి. ఆ తరవాత ఒక్కో అరటి పండు కాడ​ చుట్టూ సిల్వర్​ ఫాయిల్​ కాయిల్​ను గానీ, లేదా ప్లాస్టిక్​ కవర్​ను చుట్టి రబ్బర్​ వేయండి.

సూర్య కాంతి నుంచి దూరంగా: ఎండకు ఉంటే అరటి పండ్లు తొందరగా పాడవుతాయి. అందుకే వీటిని ఎండ తగిలే చోట, వేడిగా ఉండే వంటగదిలో నిల్వ ఉంచకండి. ఇంట్లో నిల్వ చేసేటప్పుడు ఒక క్లాత్​లో చుట్టి పెడితే ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్​గా ఉంటాయి.

వేలాడదీయండి: అరటి పండ్లను పండ్ల బుట్టలో ఒకదానిపై ఒకటి పెడితే తొందరగా పాడవుతాయి. అలాగే వాటి తొక్క నల్లగా అవుతుంది. అందుకే అరటి పండ్లను ఎప్పుడూ బాగా గాలి తగిలే ప్రదేశంలో వేలాడదీయండి. సాధారణంగా ఈ పండ్లను వేలాడతీయడం మనం అరటి పండ్ల వ్యాపారుల వద్ద గమనించవచ్చు.

ఫ్రిజ్​లో వద్దు: అరటి పండ్లను ఫ్రిజ్​లో అస్సలు పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే వాటి కాడల నుంచి ఇథలీన్​ వాయువు వేగంగా రిలీజ్​ అవుతుంది. దీంతో అరటి పండ్ల తొక్క నల్లగా మారి పాడైపోతుంటాయి.