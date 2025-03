ETV Bharat / offbeat

ఇదొక్కటి వేసి "పుచ్చకాయ జ్యూస్" చేసుకోండి - జ్యూస్ సెంటర్​ని మించిన టేస్ట్​తో భలేగా ఉంటుంది! - WATERMELON JUICE AT HOME

How To Make Watermelon Juice at Home : వేసవి ప్రారంభంలోనే ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఎండ, వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికీ, కడుపులో చల్లగా ఉండటానికీ చలువ చేసే పండ్లు తింటుంటారు. అందులో పుచ్చకాయ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. దీన్ని ముక్కలుగా తిన్నా, జ్యూస్ చేసి తాగినా కడుపులో చల్లదనం మనసుకీ ఎంతో హాయినిస్తుంది. అయితే, చాలా మంది పర్ఫెక్ట్​ టేస్ట్​తో పుచ్చకాయ జ్యూస్ చేయడం రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. దాంతో పుచ్చకాయ తెచ్చుకున్నప్పుడు కట్ చేసుకొని ముక్కలుగానే తింటుంటారు.

అలాంటి వారికోసం ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకునేలా ఒక "పుచ్చకాయ జ్యూస్" రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. వాటర్ మెలన్​తో ఇదొక్కటి కలిపి ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంటే జ్యూస్ సెంటర్​ని మించిన​ టేస్ట్​తో అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు, ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు వద్దనకుండా రెండు మూడు గ్లాసులైనా లాగించేస్తారు. ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ జ్యూస్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి, ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :