పల్లెటూరి స్టైల్ "వంకాయ టమాటా పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

- వంకాయ, టమాటా కాంబోలో సూపర్ రెసిపీ - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి కమ్మగా!
Published : September 5, 2025 at 6:02 PM IST
Village Style Vankaya Tomato Pachadi : వంకాయతో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ గుత్తొంకాయ, వంకాయ మసాలా, వంకాయ ఆలుగడ్డ కర్రీలు ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే కాకుండా ఒకసారి టమాటాతో కలిపి ఇలా "పచ్చడిని" ట్రై చేయండి. చాలా కమ్మగా కుదురుతుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి దీన్ని కాస్త నెయ్యి వేసుకొని తిన్నారంటే ఆ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది టిఫెన్స్లోకి కూడా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. పైగా ఈ పచ్చడిని చాలా తక్కువ టైమ్లో అప్పటికప్పుడు ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ విలేజ్ స్టైల్ వంకాయ టమాటా రోటి పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
మెంతి కారం కోసం :
- నూనె - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- మెంతులు - ఒక టీస్పూన్
- శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- మినపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - పదిహేను
- పచ్చిమిర్చి - 10
పచ్చడి తయారీకి :
- లేత వంకాయలు - 600 గ్రాములు
- టమాటాలు - 300 గ్రాములు
- చింతపండు రసం - ఐదు టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - ఐదారు టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రుచికరమైన పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా లేత నీలం రంగు పొడవు వంకాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి రౌండ్ షేప్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, టమాటా, పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా తరుక్కొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు రెసిపీలోకి అవసరమైన మెంతికారం రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాస్త వేడయ్యాక మెంతులు, ఆవాలు వేసి సన్నని సెగ మీద మెంతులుగా ఎర్రగా వేగే వరకు వేయించాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత మినపప్పు, శనగపప్పు జత చేసి వాటిని కాసేపు రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి తరుగు యాడ్ చేసుకొని మగ్గించుకోవాలి. అంటే, ఎండుమిర్చి పొంగి కాస్త కలర్ మారితే సరిపోతుంది. ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో చల్లారిన పచ్చిమిర్చి వేసుకొని మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పచ్చడి తయారీ కోసం స్టవ్ మీద మళ్లీ అదే పాన్ పెట్టుకొని తగినంత ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- నూనె వేడయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు వేసుకొని కలిపి మూతపెట్టి అవి కాస్త సాఫ్ట్గా వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- వంకాయలు మగ్గిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసుకొని కలిపి మరికాసేపు ఉడకనివ్వాలి. అంటే, టమాటాలు మరీ మెత్తగా కాకుండా వాటిపై స్కిన్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అలా మగ్గించుకున్నాక ఆ మిశ్రమంలో చింతపండు రసం, పసుపు, పిడికెడు కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మరికొద్దిసేపు మగ్గించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతికారాన్ని యాడ్ చేసుకొని బాగా కలిపి ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ సన్నని సెగ మీద వేయించాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని వాటర్ వేయకుండా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇలా మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నవిధంగా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి పోపుని రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - 2 నుంచి 3 టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - అరటీస్పూన్
- మినపప్పు, శనగపప్పు - ఒక చెంచా
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - మూడు
- ఎండుమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి హీట్ చేయాలి. నూనె కొద్దిగా వేడయ్యాక జీలకర్ర, ఆవాలు, మినపప్పు, శనగపప్పు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి తరుగు, ఇంగువ వేసి పోపుని చక్కగా వేయించాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, పల్లెటూరి స్టైల్లో కమ్మని "వంకాయ టమాటా పచ్చడి" తయారవుతుంది!
