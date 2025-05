ETV Bharat / offbeat

పల్లెటూరి స్టైల్​ "గోంగూర పచ్చడి" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే టేస్ట్​ వేరే లెవల్​ - దాదాపు 10 రోజులు నిల్వ! - VILLAGE STYLE GONGURA CHUTNEY

Village Style Gongura Pachadi ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 11, 2025 at 1:28 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 1:36 PM IST 3 Min Read

Village Style Gongura Pachadi: ఇంట్లో ఎన్ని కూరలు ఉన్నా వేడివేడి అన్నంలో కూసింత గోంగూర పచ్చడి వేసుకుని తింటే కలిగే ఫీలింగ్​ మాటల్లో చెప్పలేనిది. ఎందుకంటే దీని రుచి అంత బాగుంటుంది. పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ పచ్చడిని తినే కొద్దీ ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది. అందుకే చాలా మంది క్రమం తప్పకుండా దీనిని తయారు చేస్తుంటారు. అయితే గోంగూర పచ్చడిని ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా చేసుంటారు. అయితే ఓసారి ఇలా పల్లెటూరి స్టైల్లో చేయండి. టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. పైగా ఈ పచ్చడి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పచ్చడి తయారు చేస్తుంటేనే ఎప్పుడెప్పుడు తినాలా అని అనిపిస్తుంటుంది.మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి. కావాల్సిన పదార్థాలు: గోంగూర - 2 కట్టలు

పల్లీలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు

నూనె - 2 టీస్పూన్లు

టమాటాలు - 2

పచ్చిమిర్చి - 15

వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5

- 5 ఉప్పు- సరిపడా

ఉల్లిపాయలు - 2 Gongura (ETV Bharat)

