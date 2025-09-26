విజయవాడ స్టైల్లో "రొయ్యల వేపుడు" - నీచు వాసన లేకుండా, భలే రుచిగా!
కమ్మగా నోరూరించే "ప్రాన్స్ ఫ్రై' - ముక్క మిగల్చకుండా ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేస్తారు!
Published : September 26, 2025 at 10:43 AM IST
Vijayawada Style Royyala Vepudu : మనలో ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే సీ ఫుడ్ ఐటమ్స్లో ఒకటి "రొయ్యలు". వీటితో కర్రీ, ఫ్రై, రొయ్యల వేపుడు ఇలా రకరకాల రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అందులోనూ రొయ్యల వేపుడు అంటే చాలా మంది ఎక్కువగా లైక్ చేస్తారు. అయితే, ఈ వేపుడుని కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా చేసినా లైట్గా నీచు వాసన అనేది వస్తుంటుంది. అలాకాకుండా ఓసారి విజయవాడ స్టైల్లో "రొయ్యల వేపుడు" చేసి చూడండి. చాలా రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది! ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. ఈ పద్ధతిలో ఒక్కసారి ట్రై చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు. మరి, నోరూరించే ఈ బెజవాడ స్టైల్ రొయ్యల వేపుడును ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
మారినేషన్ కోసం :
- రొయ్యలు - పావుకేజీ(పెద్దసైజ్వి)
- నిమ్మరసం - కొద్దిగా
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటీస్పూన్
- మొక్కజొన్నపిండి - ఒక టేబుల్స్పూన్
- బియ్యప్పిండి - ఒక టేబుల్స్పూన్
- కోడిగుడ్డు - ఒకటి
- నూనె - రొయ్యలు వేయించడానికి తగినంత
కర్రీ కోసం :
- నూనె - ఐదారు చెంచాలు
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
- జీడిపప్పు పలుకులు - మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
యమ్మీ యమ్మీ "కోడిగుడ్డు ఉలవచారు" - ఈ రుచిని సూపర్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజాగా ఉండే కాస్త పెద్ద సైజ్ రొయ్యలను తీసుకుని వాటి పైపొట్టు తొలగించుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న పచ్చి రొయ్యలను తీసుకుని అందులో నిమ్మరసం, ఉప్పు, పసుపు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని అవన్నీ రొయ్యలకు పట్టేలా బాగా మారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
మసాలా పొడి కోసం :
- ఎండుమిర్చి - ఆరేడు
- జీలకర్ర - అరచెంచా
- మిరియాలు - ఒక టీస్పూన్
- ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, మిరియాలు, ధనియాలు వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త కచ్చాపచ్చాగానే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత బరకగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడిని మారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న రొయ్యల మిశ్రమంలో వేసి అంతా కలిసేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక చిన్న బౌల్లో కోడిగుడ్డుని పగులగొట్టి పోసుకుని బాగా కలిపి దాన్ని మసాలా పొడి కలిపి పెట్టుకున్న రొయ్యల మిశ్రమంలో వేసి కలపాలి.
- ఆపై అందులో మొక్కజొన్న పిండి, బియ్యప్పిండి యాడ్ చేసుకుని అవి కూడా రొయ్యలకు చక్కగా కోట్ అయ్యేలా మరోసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "గోరుమిటీలు" - అమ్మమ్మల పద్ధతిలో సింపుల్గా చేసుకోండి!
- అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె వేసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా చక్కగా కోట్ చేసి పెట్టుకున్న రొయ్యలను ఒక్కొక్కటిగా కాగుతున్న నూనెలో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వాటిని మంచిగా వేగనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మరో బర్నర్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకుని తగినంత నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి
- ఆయిల్ వేడయ్యాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకుని ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ లైట్గా వేగాక జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మరికాసేపు వేయించాలి. ఆ తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, గరంమసాలా, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలిపి వాటిల్లోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు లో ఫ్లేమ్లో వేగనివ్వాలి.
- ఈలోపు మరో బర్నర్ మీద కుక్ చేస్తున్న రొయ్యలు చక్కగా వేగాయనుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అదనపు ఆయిల్ను టిష్యూ పేపర్ పీల్చేసుకుంటుంది.
- అనంతరం వేయించుకున్న రొయ్యలను స్టవ్ మీద మగ్గుతున్న ఉల్లిపాయ మిశ్రమంలో వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లేదా గిన్నెలోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, బెజవాడ స్టైల్లో అద్దిరిపోయే రుచిలో "రొయ్యల వేపుడు" మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా రొయ్యల వేపుడు ట్రై చేయండి. నీచు వాసన లేకుండా మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని పిల్లలతో పాటు ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
కరకరలాడే "ఆలుగడ్డ పకోడీలు" - పావుగంటలో రెడీ - చికెన్ పకోడీని మించిన రుచి!