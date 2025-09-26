ETV Bharat / offbeat

విజయవాడ స్టైల్​లో "రొయ్యల వేపుడు" - నీచు వాసన లేకుండా, భలే రుచిగా!

కమ్మగా నోరూరించే "ప్రాన్స్ ఫ్రై' - ముక్క మిగల్చకుండా ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేస్తారు!

Vijayawada Style Royyala Vepudu
Vijayawada Style Royyala Vepudu (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 10:43 AM IST

3 Min Read
Vijayawada Style Royyala Vepudu : మనలో ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే సీ ఫుడ్ ఐటమ్స్​లో ఒకటి "రొయ్యలు". వీటితో కర్రీ, ఫ్రై, రొయ్యల వేపుడు ఇలా రకరకాల రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అందులోనూ రొయ్యల వేపుడు అంటే చాలా మంది ఎక్కువగా లైక్ చేస్తారు. అయితే, ఈ వేపుడుని కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా చేసినా లైట్​గా నీచు వాసన అనేది వస్తుంటుంది. అలాకాకుండా ఓసారి విజయవాడ స్టైల్​లో "రొయ్యల వేపుడు" చేసి చూడండి. చాలా రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది! ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. ఈ పద్ధతిలో ఒక్కసారి ట్రై చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు. మరి, నోరూరించే ఈ బెజవాడ స్టైల్ రొయ్యల వేపుడును ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Vijayawada Style Royyala Vepudu
రొయ్యలు (ETV Abhiruchi)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మారినేషన్ కోసం :

  • రొయ్యలు - పావుకేజీ(పెద్దసైజ్​వి)
  • నిమ్మరసం - కొద్దిగా
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటీస్పూన్
  • మొక్కజొన్నపిండి - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • బియ్యప్పిండి - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • కోడిగుడ్డు - ఒకటి
  • నూనె - రొయ్యలు వేయించడానికి తగినంత
Vijayawada Style Royyala Vepudu
ఉల్లిపాయ తరుగు (ETV Abhiruchi)

కర్రీ కోసం :

  • నూనె - ఐదారు చెంచాలు
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా

Vijayawada Style Royyala Vepudu
జీడిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజాగా ఉండే కాస్త పెద్ద సైజ్ రొయ్యలను తీసుకుని వాటి పైపొట్టు తొలగించుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న పచ్చి రొయ్యలను తీసుకుని అందులో నిమ్మరసం, ఉప్పు, పసుపు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని అవన్నీ రొయ్యలకు పట్టేలా బాగా మారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్​ని సిద్ధం చేసుకోవాలి.

మసాలా పొడి కోసం :

  • ఎండుమిర్చి - ఆరేడు
  • జీలకర్ర - అరచెంచా
  • మిరియాలు - ఒక టీస్పూన్
  • ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
Vijayawada Style Royyala Vepudu
ధనియాలు (Getty Images)
  • ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, మిరియాలు, ధనియాలు వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త కచ్చాపచ్చాగానే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత బరకగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడిని మారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న రొయ్యల మిశ్రమంలో వేసి అంతా కలిసేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక చిన్న బౌల్​లో కోడిగుడ్డుని పగులగొట్టి పోసుకుని బాగా కలిపి దాన్ని మసాలా పొడి కలిపి పెట్టుకున్న రొయ్యల మిశ్రమంలో వేసి కలపాలి.
  • ఆపై అందులో మొక్కజొన్న పిండి, బియ్యప్పిండి యాడ్ చేసుకుని అవి కూడా రొయ్యలకు చక్కగా కోట్ అయ్యేలా మరోసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.

Vijayawada Style Royyala Vepudu
కోడిగుడ్డు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె వేసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా చక్కగా కోట్ చేసి పెట్టుకున్న రొయ్యలను ఒక్కొక్కటిగా కాగుతున్న నూనెలో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్​ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వాటిని మంచిగా వేగనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు మరో బర్నర్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకుని తగినంత నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకుని ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ లైట్​గా వేగాక జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మరికాసేపు వేయించాలి. ఆ తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, గరంమసాలా, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలిపి వాటిల్లోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు లో ఫ్లేమ్​లో వేగనివ్వాలి.
  • ఈలోపు మరో బర్నర్ మీద కుక్​ చేస్తున్న రొయ్యలు చక్కగా వేగాయనుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అదనపు ఆయిల్​ను టిష్యూ పేపర్ పీల్చేసుకుంటుంది.
Vijayawada Style Royyala Vepudu
Vijayawada Style Royyala Vepudu (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం వేయించుకున్న రొయ్యలను స్టవ్ మీద మగ్గుతున్న ఉల్లిపాయ మిశ్రమంలో వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లేదా గిన్నెలోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, బెజవాడ స్టైల్​లో అద్దిరిపోయే రుచిలో "రొయ్యల వేపుడు" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా రొయ్యల వేపుడు ట్రై చేయండి. నీచు వాసన లేకుండా మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని పిల్లలతో పాటు ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.

