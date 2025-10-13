ఆ జర్నలిస్టుకు ముద్దుపెడితే - మహిళలకు గర్భం!!
- దశాబ్దాలుగా స్త్రీల విశ్వాసం - విక్టర్ నొయిర్ వద్ద నిత్యం కోలాహలం
Published : October 13, 2025 at 11:17 AM IST
Victor Noir : పారిస్ నగరం మధ్యలో ఓ ప్రాంతం. ఆ చోటును నిత్యం ఎంతో మంది సందర్శిస్తుంటారు. వారిలో కొందరు మహిళలు "విక్టర్ నొయిర్" అనే జర్నలిస్టు వద్ద క్యూ కడతారు. ఒక్కొక్కరుగా అతనికి ముద్దు పెట్టి వెళ్తుంటారు. ఇదంతా అక్కడ సర్వ సాధారణం. దశాబ్దాల తరబడి ఇలా చేస్తున్నారు. దీనివల్ల పిల్లలు లేని స్త్రీలకు గర్భధారణ జరుగుతుందని వారు నమ్ముతారు! ఆ మహిళలు ముద్దుపెట్టేది విక్టర్ విగ్రహానికి కాగా, ఆ ప్రదేశం ఓ శ్మశానం!!
ఎదురు నిలిచిన యోధుడు :
ఆ రోజుల్లో ఫ్రాన్స్లో రాచరిక పాలన అమల్లో ఉండేది. దీనికి వ్యతిరేకంగా చాలా మంది ప్రజాస్వామ్యవాదులు పోరాడారు. అలాంటి వారిలో విక్టర్ నొయిర్ అత్యంత ప్రముఖుడు. ఈయన ప్రఖ్యాత జర్నలిస్టు. తన పదునైన రాతలతో ప్రజల పక్షాన ఉద్యమించాడు. సహజంగానే ఈ పోరాటాన్ని రాజ్యం వ్యతిరేకించింది. ఈ క్రమంలోనే అప్పటి చక్రవర్తి మూడో నెపోలియన్ బంధువు ప్రిన్స్ పియర్.. 1870లో నొయిర్ను హత్య చేశాడు. తుపాకీతో కాల్చి చంపాడు!
అల్ల కల్లోలం :
నిత్యం ప్రజల పక్షాన పోరాడిన విక్టర్ ను హత్య చేయడంతో ఫ్రాన్స్లో తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమయ్యాయి. రాచరిక పాలనపై జనం ఉద్యమించారు. విక్టర్ అంతిమ యాత్రలో ఆ రోజుల్లోనే లక్ష మందికి పైగా ప్రజలు పాల్గొన్నారని అంచనా! అతన్ని తమ ఆరాధ్యుడిగా భావించి, కొన్నేళ్ల తర్వాత ఒక విగ్రహాన్ని రూపొందించారు. అయితే రెగ్యులర్ విగ్రహాల మాదిరి నిలువుగా కాకుండా.. విక్టర్ చనిపోయినప్పుడు నేలపై ఎలా పడిఉన్నారో, అచ్చం అదే నమూనాలో తయారు చేయించారు! దాన్ని ఆయన సమాధిపై పెట్టారు. కింద పడిపోయినప్పుడు అతని టోపీ కాళ్ల దగ్గర పడిపోయింది. దాన్ని కూడా అతని స్టాచూలో చేర్చారు.
ముద్దుతో నివాళి :
తొలి నాళ్లలో అతని వర్ధంతి, జయంతి రోజున మాత్రమే నివాళులర్పించడానికి జనం వెళ్లేవారు. ఈ క్రమంలో అతని త్యాగానికి గుర్తుగా కొంత మంది విగ్రహానికి ముద్దు పెట్టి నివాళులర్పించేవాళ్లు. అయితే, అప్పటి వరకూ సంతానలేమితో బాధపడిన మహిళల్లో కొందరు, ముద్దు పెట్టిన తర్వాత గర్భం దాల్చినట్టు చెప్పారు. ఇలా ఈ విషయం క్రమక్రమంగా అంతటా వ్యాపించింది. దీంతో వేలాది మంది స్త్రీలు విక్టర్ విగ్రహాన్ని ముద్దు పెట్టుకోవడానికి రావడం మొదలు పెట్టారు. చివరకు ఫ్రాన్స్లో పెళ్లైన మహిళలకు ఇదొక ఆచారంగా కూడా మారిపోయింది!
కంచెతో అడ్డగింత :
ఈ సంప్రదాయం పెరిగిపోవడంతో అక్కడి అధికారులు అడ్డుకున్నారు. ఇదొక మూఢ విశ్వాసమంటూ సమాధి వద్దకు వెళ్లి ఎవరూ అలా చేయొద్దని హెచ్చరించారు. అంతేకాదు, 2004లో విక్టర్ సమాధి చుట్టూ కంచె కూడా వేశారు. అయితే, పారిస్ మహిళలు ఈ చర్యను వ్యతిరేకించారు. దీనికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు నిర్వహించారు. పరిస్థితి తీవ్రంగా మారడంతో చేసేది లేక అధికారులు ఆ కంచెను తొలగించారు. విక్టర్ సమాధి ఇప్పుడొక పర్యాటక ప్రాంతంగా కూడా మారింది. పారిస్ వెళ్లినవారిలో చాలా మంది అక్కడికి వెళ్లొస్తుంటారు.
జనం కోసం పాటుపడినవారు మరణించినా కూడా ప్రజల మనసుల్లో నిత్యం జీవించే ఉంటారని చెప్పడానికి ఇదొక ఉదాహరణ. అన్నట్టూ.. విక్టర్ నొయిర్ అనేది అతని కలం పేరు. అసలు పేరు "వైవన్ సాల్మన్".