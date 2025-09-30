కొబ్బరి చెట్లపై మట్టిగూళ్లు - ఈ విషపుటీగలు టార్గెట్ చేస్తే ఆస్పత్రికే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 10:22 AM IST
Banded Hornet : నరసాపురం సహా పలు సముద్ర తీర ప్రాంత గ్రామాల్లో కొన్నాళ్లుగా విషపుటీగలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. కందిరీగల్లాంటి ఈగలు చెట్లపై మట్టితో గుండర్టి ఆకారంలో గూళ్లు కట్టుకుంటున్నాయి. వీటి దాడుల్లో స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రుల పాలవుతున్నారు.
ఈ విషయమై నరసాపురం ఆర్డీఓ దాసి రాజు మాట్లాడుతూ తమ దృష్టికి వచ్చిన సమాచారం మేరకు విషపుటీగల నిర్మూలనకు చర్యలు తీసుకున్నామని చెప్పారు. ఈగలు కుట్టిన భాగంలో తీవ్రమైన నొప్పి, పాటు కనిపిస్తుందని, ఉబ్బసం, వాంతులు, కడుపు నొప్పిలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయని ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్టు ఎన్బీవీ చలపతిరావు "ఈటీవీ భారత్"కు తెలిపారు.
నరసాపురం పేరుపాలెం సౌత్ పరిధి ఉంగరాలవారి మెరకలో ఈ మధ్య ఓ కొబ్బరిచెట్టుకు విషపుటీగల గూడును స్థానికులు గుర్తించారు. కాగా, వేములదీవి పడమర పరిధి కాపులకొడపలో మూడు రోజుల కిందట విషపుటీగల దాడిలో దంపతులు తీవ్రంగా గాయపడి ఆస్పత్రిలో చేరారు. ఈ విషపుటీగలు చూసేందుకు చిన్నపాటి కందిరీగల్లా ఉంటాయి. చెట్లపై మట్టితో గుండ్రటి ఆకృతిలో నివాసాలు ఏర్పరుచుకుంటున్నాయి. తమ గూళ్లకు సమీపంలో ఏ మాత్రం అలికిడి అనిపించినా ఈగలన్నీ మూకుమ్మడిగా దూసుకొచ్చి అక్కడ ఉన్న ప్రజలు, జంతువులపై దాడి చేస్తున్నాయి. కందిరీగల మాదిరిగానే అప్రమత్తమై పరుగుతీసినా వాటి దాడి నుంచి తప్పించుకొనే అవకాశం లేదు. ఇలాంటి విషపుటీగల జాడలు జిల్లాలో నరసాపురంతో పాటు సముద్ర తీర ప్రాంత గ్రామాల్లో ఇటీవల కనిపిస్తున్నాయి. నియోజకవర్గంలోని పీఎంలంక, పేరుపాలెంలలో గతంలో ఇలాంటి విషపుటీగ దాడిలో గాయపడిన నలుగురు ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతూ మృత్యువాత పడడం గమనార్హం.
నరసాపురం రెవెన్యూ డివిజనల్ కార్యాలయ ఆవరణలో వారం రోజుల కిందట విషపుటీగల దాడిలో ఉద్యోగి సత్యనారాయణ గాయపడి రెండురోజులు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందారు. తూర్పుతాళ్లు, పేరుపాలెం, కేపీపాలెం గ్రామాల్లోనూ గతంలో ఈగల దాడిలో పలువురు గాయపడి ఆసుపత్రుల పాలయ్యారు.
విషపుటీగల ఆనవాళ్లు సునామీ తరువాత తొలిసారిగా నరసాపురం నియోజకవర్గంలోని తీర ప్రాంత గ్రామాల్లో కనిపించాయి. ఆ సమయంలో రెవెన్యూ, పోలీసు, అగ్నిమాపక, ఓఎన్జీసీ, పోలీసు సిబ్బంది జాయింట ఆపరేషన్ చేపట్టి వాటి నిర్మూలనకు కృషి చేశారు. పగటి పూట వాటి గూళ్లను గుర్తించి రాత్రి సమయంలో విష రసాయనాలతోపాటు పెట్రోలు, డీజిల్, కిరోసిన్ను గూళ్లపై చల్లి దహనం చేశారు. ఇటీవల మళ్లీ విషపుటీగల జాడ గుర్తించినా నిర్మూలన చర్యలపై అధికారులు ఉదాసీనంగా ఉంటున్నారని స్థానికులు పేర్కొంటున్నారు.
సమాచారం ఇస్తే చర్యలు తీసుకుంటాం
విషపుటీగల సమాచారం మా దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే నిర్మూలనకు చర్యలు తీసుకున్నాం. ఎక్కడైనా వాటి ఉనికిని గుర్తిస్తే వెంటనే స్థానిక రెవెన్యూ కార్యాలయంలో సమాచారం ఇస్తే తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటారు అని విషపుటీగల విషయమై నరసాపురం ఆర్డీఓ దాసిరాజును "ఈటీవీ భారత్" కు తెలిపారు.
చికిత్స తప్పనిసరి
సముద్ర తీరంలో గుర్తించిన విషపుటీగలను వెస్పా అఫినిస్ లేదా లెస్సర్ బ్యాండెడ్ హార్నెట్గా పిలుస్తారని ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్టు ఎన్బీవీ చలపతిరావు వెల్లడించారు. వీటి విషంలో హీమోలైసిన్లు, న్యూరోటాక్సిన్లు ఉంటాయని, అవి కుట్టిన భాగంలో తీవ్రమైన నొప్పి, వాపు ఏర్పడుతుందని వివరించారు. బాధితుల్లో ఉబ్బసం, వాంతులు, కడుపు నొప్పి వంటివి లక్షణాలు కనిపిస్తే వీలైనంత త్వరగా చికిత్స చేయించుకోవాలని చెప్పారు.
