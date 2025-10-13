పొడిపొడిగా కమ్మని "సేమియా ఉప్మా" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మిగల్చడం కష్టమే!
సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకునే సేమియా ఉప్మా - ఇలా చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది!
Published : October 13, 2025 at 12:32 PM IST
Vermicelli Upma Making : సేమియాను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో ఉప్మా కూడా చేస్తారు. అయితే కొన్నిసార్లు ఈ రెసిపీ చేసినప్పుడు పొడిపొడిగా రాకుండా ముద్దలాగా వస్తుంది. అందుకే ఈసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో సేమియా ఉప్మా చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఆహా అనాల్సిందే. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సేమియా - 1 గ్లాసు
- తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- అల్లం తురుము - 1 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
- క్యారెట్ ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చి బఠాణీ గింజలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఫ్రెంచ్ బీన్స్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక గ్లాసు సేమియా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని కలుపుతూ గోల్డెన్ షేడ్ వచ్చే వరకు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత సేమియాను ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఇదే పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసి వేయించాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తురుము, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులోనే అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ మగ్గిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల క్యారెట్ ముక్కలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చి బఠాణీ గింజలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఫ్రెంచ్ బీన్స్ యాడ్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఇందులో గ్లాసున్నరకు కొద్దిగా తక్కువ నీళ్లు పోయాలి. ఇలా గ్లాసు సేమియాలో 2 గ్లాసుల నీళ్ల కాకుండా తక్కువగా పోస్తే పొడిగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అంతా కలిపి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూతపెట్టి మరిగించాలి.
- నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు వేయించిన సేమియాను వేయాలి. ఆ తర్వాత బాగా కలిపి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- అనంతరం మళ్లీ మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి సేమియా ఉప్మా సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
