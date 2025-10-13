ETV Bharat / offbeat

పొడిపొడిగా కమ్మని "సేమియా ఉప్మా" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మిగల్చడం కష్టమే!

సింపుల్​గా ఇంట్లోనే చేసుకునే సేమియా ఉప్మా - ఇలా చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది!

Vermicelli Upma
Vermicelli Upma (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 12:32 PM IST

2 Min Read
Vermicelli Upma Making : సేమియాను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో ఉప్మా కూడా చేస్తారు. అయితే కొన్నిసార్లు ఈ రెసిపీ చేసినప్పుడు పొడిపొడిగా రాకుండా ముద్దలాగా వస్తుంది. అందుకే ఈసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో సేమియా ఉప్మా చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఆహా అనాల్సిందే. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Semiya Upma
సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సేమియా - 1 గ్లాసు
  • తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • అల్లం తురుము - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
  • క్యారెట్ ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చి బఠాణీ గింజలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఫ్రెంచ్ బీన్స్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Semiya Upma
క్యారెట్ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక గ్లాసు సేమియా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని కలుపుతూ గోల్డెన్ షేడ్ వచ్చే వరకు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత సేమియాను ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఇదే పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసి వేయించాలి. అదేవిధంగా కట్​ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తురుము, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
Semiya Upma
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఇందులోనే అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్​ మగ్గిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల క్యారెట్ ముక్కలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చి బఠాణీ గింజలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఫ్రెంచ్ బీన్స్ యాడ్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఇందులో గ్లాసున్నరకు కొద్దిగా తక్కువ నీళ్లు పోయాలి. ఇలా గ్లాసు సేమియాలో 2 గ్లాసుల నీళ్ల కాకుండా తక్కువగా పోస్తే పొడిగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అంతా కలిపి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూతపెట్టి మరిగించాలి.
Semiya Upma
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు వేయించిన సేమియాను వేయాలి. ఆ తర్వాత బాగా కలిపి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • అనంతరం మళ్లీ మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Semiya Upma
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇక అంతే వేడివేడి సేమియా ఉప్మా సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

