Vellulli Charu Recipe in Telugu : దొండకాయ, బెండకాయ, వంకాయ, ఆలూ ఫ్రై చేసినప్పుడు అన్నంలోకి చారు ఉంటే తృప్తిగా భోజనం చేస్తాం. కొంతమంది చికెన్, మటన్ కర్రీలు చేసినప్పుడు కూడా చారు ఉండాలని అంటారు. మనం ఎక్కువగా టమోటా రసం తయారు చేస్తుంటాం. ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా వెల్లుల్లితో చారు ప్రిపేర్ చేయండి. వెల్లుల్లి చారు ఘాటుగా ఫ్రై క్రరీలతో టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది.
వెల్లుల్లి చారు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- టీ స్పూన్ - మిరియాలు
- టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- పొట్టు తీసేసిన వెల్లుల్లి - 25 (సుమారు 35 గ్రాములు)
- పచ్చిమిర్చి -5
- టమోటా - 1
- చింతపండు కొద్దిగా
- రుచికి సరిపడా -ఉప్పు
- అర టీ స్పూన్ - పసుపు
తాలింపు కోసం
- టేబుల్స్పూన్- ఆయిల్
- ముప్పావు టీ స్పూన్ - ఆవాలు
- టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- ఎండుమిర్చి -4
- కరివేపాకు - 2
- దంచిన వెల్లుల్లి -5
- 2 చిటికెలు -ఇంగువ
- కొద్దిగా - సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు
వెల్లులి చారు తయారీ విధానం
- ముందుగా చిన్న రోలులోకి టీ స్పూన్ చొప్పున మిరియాలు, జీలకర్ర వేసి బరకగా దంచండి. ఆ తర్వాత పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి వేసి దంచండి. వెల్లుల్లి కచ్చాపచ్చాగా దంచిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే చింతపండు చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకొని ఒకసారి కడిగి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి. ఆపై చింతపండు రసం ప్రిపేర్ చేసి పక్కనుంచండి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి ఒకటిన్నర టేబుల్స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఆపై ఇందులో పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి ఫ్రై చేయండి.
- తర్వాత కరివేపాకు వేసి వేయించండి. ఇప్పుడు ముందుగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి ముద్ద వేసి ఫ్రై చేయండి. వెల్లుల్లి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో టమోటా ముక్కలు వేసి నిమిషంపాటు వేయించండి.
- టమోటా ముక్కలు మెత్తబడిన తర్వాత చింతపండు పులుసు పోసి బాగా కలపండి. చింతపండు రసం ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మరో రెండు నిమిషాలపాటు మరిగించండి.
- తర్వాత చారుకి సరిపడా నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి. వెల్లుల్లి చారు సుమారు 10 నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి. మీకు నచ్చితే ఈ స్టేజ్లోనే చిన్న బెల్లం ముక్క వేసి మిక్స్ చేసుకోవచ్చు.
- ఇలా వెల్లుల్లి చారు బాగా మరిగించిన తర్వాత పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు చారు తాలింపు కోసం స్టవ్ పై మరొక కడాయి పెట్టండి.
- ఇందులో టేబుల్స్పూన్ ఆయిల్ వేసి బాగా వేడి చేయండి. తర్వాత ముప్పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు, టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, దంచిన వెల్లుల్లి, 2 చిటికెలు ఇంగువ వేసి కలపండి.
- తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక కాస్త సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేయండి. ఈ తాలింపుని వెల్లుల్లి చారులో వేసి కలపండి. అంతే సూపర్ టేస్టీ వెల్లుల్లి చారు రెడీ!
