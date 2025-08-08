Essay Contest 2025

అసలైన "వెల్లులి చారు" - నాన్​వెజ్​ కర్రీలు, ఫ్రైతో అన్నంలోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది! - SIMPLE VELLULLI CHARU

ఘుమఘుమలాడే స్పైసీ వెల్లుల్లి చారు - కొత్తగా ఇలా ఓసారి చేయండి బాగుంటుంది!

Vellulli Charu Recipe in Telugu
Vellulli Charu Recipe in Telugu (getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 1:29 PM IST

Vellulli Charu Recipe in Telugu : దొండకాయ, బెండకాయ, వంకాయ, ఆలూ ఫ్రై చేసినప్పుడు అన్నంలోకి చారు ఉంటే తృప్తిగా భోజనం చేస్తాం. కొంతమంది చికెన్​, మటన్​ కర్రీలు చేసినప్పుడు కూడా చారు ఉండాలని అంటారు. మనం ఎక్కువగా టమోటా రసం తయారు చేస్తుంటాం. ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా వెల్లుల్లితో చారు ప్రిపేర్ చేయండి. వెల్లుల్లి చారు ఘాటుగా ఫ్రై క్రరీలతో టేస్ట్ సూపర్​గా ఉంటుంది.

మిరియాలు
మిరియాలు (getty images)

వెల్లుల్లి చారు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • టీ స్పూన్ - మిరియాలు
  • టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • పొట్టు తీసేసిన వెల్లుల్లి - 25 (సుమారు 35 గ్రాములు)
  • పచ్చిమిర్చి -5
  • టమోటా - 1
  • చింతపండు కొద్దిగా
  • రుచికి సరిపడా -ఉప్పు
  • అర టీ స్పూన్ - పసుపు
spices
spices (getty images)

తాలింపు కోసం

  • టేబుల్​స్పూన్- ఆయిల్
  • ముప్పావు టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • ఎండుమిర్చి -4
  • కరివేపాకు - 2
  • దంచిన వెల్లుల్లి -5
  • 2 చిటికెలు -ఇంగువ
  • కొద్దిగా - సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు
వెల్లుల్లి
వెల్లుల్లి (getty images)

వెల్లులి చారు తయారీ విధానం

  • ముందుగా చిన్న రోలులోకి టీ స్పూన్ చొప్పున మిరియాలు, జీలకర్ర వేసి బరకగా దంచండి. ఆ తర్వాత పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి వేసి దంచండి. వెల్లుల్లి కచ్చాపచ్చాగా దంచిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే చింతపండు చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకొని ఒకసారి కడిగి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి. ఆపై చింతపండు రసం ప్రిపేర్ చేసి పక్కనుంచండి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి ఒకటిన్నర టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఆపై ఇందులో పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • తర్వాత కరివేపాకు వేసి వేయించండి. ఇప్పుడు ముందుగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి ముద్ద వేసి ఫ్రై చేయండి. వెల్లుల్లి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్​లో ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో టమోటా ముక్కలు వేసి నిమిషంపాటు వేయించండి.
టమోటా
టమోటా (getty images)
  • టమోటా ముక్కలు మెత్తబడిన తర్వాత చింతపండు పులుసు పోసి బాగా కలపండి. చింతపండు రసం ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మరో రెండు నిమిషాలపాటు మరిగించండి.
  • తర్వాత చారుకి సరిపడా నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకోవాలి. వెల్లుల్లి చారు సుమారు 10 నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి. మీకు నచ్చితే ఈ స్టేజ్​లోనే చిన్న బెల్లం ముక్క వేసి మిక్స్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇలా వెల్లుల్లి చారు బాగా మరిగించిన తర్వాత పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు చారు తాలింపు కోసం స్టవ్ పై మరొక కడాయి పెట్టండి.
కరివేపాకు
కరివేపాకు (getty images)
  • ఇందులో టేబుల్​స్పూన్ ఆయిల్ వేసి బాగా వేడి చేయండి. తర్వాత ముప్పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు, టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, దంచిన వెల్లుల్లి, 2 చిటికెలు ఇంగువ వేసి కలపండి.
  • తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక కాస్త సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేయండి. ఈ తాలింపుని వెల్లుల్లి చారులో వేసి కలపండి. అంతే సూపర్ టేస్టీ వెల్లుల్లి చారు రెడీ!

