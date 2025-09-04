Tasty Velakkaya Perugu Pachadi : వినాయక చవితి సందర్భంగా గణపయ్య పూజలో కచ్చితంగా ఉంచే పండ్లలో ఒకటి వెలక్కాయ. లంబోదరుడికి ఈ పండు అంటే చాలా ఇష్టం. వెలగ లేనిదే గణపతి పూజ సంపూర్ణం కాదు. ఈ క్రమంలోనే అందరూ ఇళ్లలో చవితి పూజలో, మండపాల వద్ద వెలక్కాయను గణపయ్యకు సమర్పించి ఉంటారు. ప్రస్తుతం చాలా చోట్ల లంబోదరుడి నిమజ్జనోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. అయితే, విఘ్నేశ్వరుడి పూజ అయిపోగానే చాలా మంది వెలగ పండుని నేరుగా తినడమో, లేదంటే బెల్లంతో కలిపి తినడమో చేస్తుంటారు. గణపతి నవరాత్రుల వేళ మీ ఇంట్లోను వెలక్కాయ మిగిలిపోయే ఉంటే ఓసారి ఇలా "పెరుగు పచ్చడిని" ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది మంచి రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది! మరి, ఈ రుచికరమైన వెలక్కాయ పెరుగు పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- వెలక్కాయలు - నాలుగు
- పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది(రుచికి తగినన్ని)
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- పెరుగు - రెండు కప్పులు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కొద్దిగా పండిన వెలక్కాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఇక్కడ పండిన వెలక్కాయలను ఎలా గుర్తించాలంటే చేతిలో పట్టుకొని చూస్తే అలకగా అనిపిస్తాయి. అలాగే, మంచి సువాసన వస్తుంది.
- తర్వాత వెలక్కాయలపై ఉండే గట్టి పెంకును పగులగొట్టి లోపల ఉన్న గుజ్జును చెంచాతో ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో పచ్చిమిర్చి తుంపలు, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఆపై అందులో ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న వెలక్కాయ గుజ్జుని వేసుకొని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త కచ్చాపచ్చాగా మరోసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో పెరుగు తీసుకొని ఆపై అందులో కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న వెలక్కాయ గుజ్జు మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అయితే, పెరుగు మిశ్రమం కన్సిస్టెన్సీ మరీ పలుచగా, గట్టిగా ఉండకుండా మీడియం థిక్నెస్తో ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపుని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - ఒకట్రెండు చెంచాలు
- శనగపప్పు - ఒక టీస్పూన్
- మినపప్పు - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - అరటీస్పూన్
- జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- కరివేపాకు - ఒక రెమ్మ
- పసుపు - కొద్దిగా
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత శనగపప్పు, మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, పసుపు వేసుకొని తాలింపుని చక్కగా వేయించాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మంచిగా వేగిన తాలింపుని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వెలక్కాయ మిశ్రమంలో వేసుకొని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "వెలక్కాయ పెరుగు పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
చిట్కాలు :
- మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో కూడా ఈ పెరుగు పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం పైన చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే నాలుగు వెలక్కాయలు చెప్పిన దగ్గర రెండు తీసుకొని అందుకు అనుగుణంగా మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ను సగం తగ్గించి ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు.
- వెలక్కాయ పైన చెక్కు కొద్దిగా గట్టిగా ఉంటుంది. కాబట్టి, నిదానంగా పగులగొట్టి గుజ్జుని తీసుకోవాలి.
- పండిన వెలక్కాయలు కొద్దిగా పుల్లగా, తియ్యగా ఉంటాయి. కాబట్టి, ఒకవేళ మరీ ఎక్కువ పులుపు అనిపిస్తే కొద్దిగా బెల్లం లేదా చక్కెర యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఒకవేళ వెలక్కాయ బాగా పచ్చిగా ఉంటే రెండు రోజులు నీళ్లలో ఊరబెట్టి ఎండలో పెట్టుకుంటే కొద్దిగా పండుతుంది! ఆ తర్వాత ఇలా రుచికరంగా పెరుగు పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
