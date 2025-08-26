ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "వెలక్కాయ పచ్చడి" - పావుగంటలో రెడీ - వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్​! - VELAKKAYA PACHADI

-వినాయకుడికి నచ్చే వెలగతో అద్దిరిపోయే పచ్చడి - రుచి సూపర్​గా ఉంటుంది!

Velakkaya Pachadi
Velakkaya Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read

Velakkaya Pachadi: వినాయకుడికి ఇష్టమైన పండ్లలో వెలక్కాయ ఒకటి. చవితి సమయంలో విఘ్నేశ్వర పూజలో పాలవెల్లికి నాలుగువైపులా ఈ పండ్లని కడుతుంటారు. వెలగ లేనిదే వినాయకపూజ సంపూర్ణం కాదు. కేవలం పూజకు మాత్రమే కాదు వగరుగా, పుల్లగా ఉండే ఇది రుచిలోనూ ప్రత్యేకమే. ఇక ఈ పండులో ఔషధ గుణాలు కూడా అధికంగానే ఉంటాయి. అయితే వినాయక పూజ అయిపోగానే చాలా మంది దీనిని నేరుగా తినడమో, లేదంటే బెల్లంతో కలిపి తినడమో చేస్తుంటారు. కానీ ఓసారి ఇలా పచ్చడి చేసుకోండి, అద్దిరిపోతుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడిని వేసుకుని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా వెలక్కాయ పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • వెలక్కాయ - 1
  • నూనె - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 15
  • కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - సరిపడా
Velakkaya Pachadi
వెలక్కాయ (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Corainder
ధనియాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా వెలగకాయను శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత దానిపై ఆకుపచ్చ కలర్​లో ఉండే తొక్కును తీసేసి లోపలి భాగాన్ని మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర, ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి ఓ నిమిషం పాటు లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ధనియాల మిశ్రమం, ఎండుమిర్చి రెండూ వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Dry Chilli
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఎండుమిర్చి మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి కొత్తిమీర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా అందులోకి వెలక్కాయ ముక్కలు, కొన్ని నీళ్లు పోసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పచ్చడిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని ఈ స్టేజ్​లో ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో తెలుసుకోవాలి.
Popu
తాలింపు (Getty Images)
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. చివరగా ఇంగువ వేసి ఓ నిమిషం వేయించుకున్న తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చడిని వేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు అంటే కాస్త పచ్చి వాసన పోయేవరకు ఫ్రై చేసుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • చివరగా ఈ పచ్చడిని గిన్నెలోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీగా ఉండే వెలక్కాయ పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Velakkaya Pachadi
వెలక్కాయ పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • వెలక్కాయ చెక్కు కాస్త గట్టిగా ఉంటుంది. కాబట్టి నిధానంగా కట్​ చేసి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
  • వెలక్కాయ కాస్త పులుపుగా, వగరుగా ఉంటుంది, కాబట్టి కారం కాస్త ఎక్కువే పడుతుంది. కాబట్టి ఎండుమిరపకాయలను కాస్త ఎక్కువ మొత్తంలో వేసుకుంటే సరి.
  • ఈ పచ్చడిని రోట్లో రుబ్బుకుంటే మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది.

