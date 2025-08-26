Velakkaya Pachadi: వినాయకుడికి ఇష్టమైన పండ్లలో వెలక్కాయ ఒకటి. చవితి సమయంలో విఘ్నేశ్వర పూజలో పాలవెల్లికి నాలుగువైపులా ఈ పండ్లని కడుతుంటారు. వెలగ లేనిదే వినాయకపూజ సంపూర్ణం కాదు. కేవలం పూజకు మాత్రమే కాదు వగరుగా, పుల్లగా ఉండే ఇది రుచిలోనూ ప్రత్యేకమే. ఇక ఈ పండులో ఔషధ గుణాలు కూడా అధికంగానే ఉంటాయి. అయితే వినాయక పూజ అయిపోగానే చాలా మంది దీనిని నేరుగా తినడమో, లేదంటే బెల్లంతో కలిపి తినడమో చేస్తుంటారు. కానీ ఓసారి ఇలా పచ్చడి చేసుకోండి, అద్దిరిపోతుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడిని వేసుకుని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా వెలక్కాయ పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- వెలక్కాయ - 1
- నూనె - 1 టీస్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 15
- కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా వెలగకాయను శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత దానిపై ఆకుపచ్చ కలర్లో ఉండే తొక్కును తీసేసి లోపలి భాగాన్ని మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర, ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి ఓ నిమిషం పాటు లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ధనియాల మిశ్రమం, ఎండుమిర్చి రెండూ వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఎండుమిర్చి మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి కొత్తిమీర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా అందులోకి వెలక్కాయ ముక్కలు, కొన్ని నీళ్లు పోసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని ఈ స్టేజ్లో ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో తెలుసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. చివరగా ఇంగువ వేసి ఓ నిమిషం వేయించుకున్న తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడిని వేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు అంటే కాస్త పచ్చి వాసన పోయేవరకు ఫ్రై చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- చివరగా ఈ పచ్చడిని గిన్నెలోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే వెలక్కాయ పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- వెలక్కాయ చెక్కు కాస్త గట్టిగా ఉంటుంది. కాబట్టి నిధానంగా కట్ చేసి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
- వెలక్కాయ కాస్త పులుపుగా, వగరుగా ఉంటుంది, కాబట్టి కారం కాస్త ఎక్కువే పడుతుంది. కాబట్టి ఎండుమిరపకాయలను కాస్త ఎక్కువ మొత్తంలో వేసుకుంటే సరి.
- ఈ పచ్చడిని రోట్లో రుబ్బుకుంటే మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది.
