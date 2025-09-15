ETV Bharat / offbeat

పిల్లలు సైతం ఇష్టపడే "ఆకు కూరల బిర్యానీ" - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

లంచ్​ బాక్సుల్లోకి ఇలా చేసి పెట్టండి - ఆకుకూరలు తినని పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తినేస్తారు!

vegetable_biryani
vegetable_biryani (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 3:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vegetable Biryani : ఆకుకూరలు ఎంతో ఆరోగ్యకరమని వైద్యులు చెప్పడంతో వారంలో ఒక్కసారైనా పాలకూర, చుక్కకూర, గోంగూర, మెంతికూర ట్రై చేస్తుంటారు. కానీ, ఆకుకూర అనగానే పిల్లలు మొహం చాటేస్తుంటారు. సరిగ్గా అలాంటి పిల్లలకు ఇలా ఆకుకూర బిర్యానీ చేసిపెడితే చాలు! లంచ్ బాక్స్ ఖాళీ చేసి తెస్తారు. మీరూ ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఓ సారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడండి.

"ఉప్పుడు పాల అన్నం" - చుక్క నూనె లేని ఓల్డ్ రెసిపీ!

vegetable_biryani
vegetable_biryani (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 1 గ్లాసు
  • నీళ్లు - 2 గ్లాసులg
  • శనగలు - అర గ్లాసు
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - అర టీ స్పూన్
vegetable_biryani
vegetable_biryani (Getty images)

బిర్యానీలోకి :

  • చుక్కకూర - 2 కట్టలు
  • పాలకూర - 2 కట్టలు
  • కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మిరియాలు - అర స్పూన్
  • దాల్చిన చెక్క - 1
  • అనాస పువ్వు - 1
  • షాజీరా - అర స్పూన్
  • బిర్యానీ ఆకు -1
  • లవంగాలు - 4
  • జాపత్రి - 1
  • ఉల్లిపాయలు - 2 పెద్దవి
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • టమోటాలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
vegetable_biryani
vegetable_biryani (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ఒక గ్లాసు బియ్యం ఒకట్రెండు సార్లు శుభ్రం చేసుకుని కుక్కర్​లో వేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
  • 1 గ్లాసు బియ్యానికి 2 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకుని దాదాపు గంట పాటు నానబెట్టుకున్నా సరిపోతుంది.
  • అర గ్లాసు శనగలు రాత్రంతా నానబెట్టి తీసుకోవాలి.
  • బిర్యానీ ఆకు, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో 2 విజిల్స్ ఇస్తే చాలు! అన్నం పొడి పొడిగా ఉడుకుతుంది.
vegetable_biryani
vegetable_biryani (Getty images)
  • మరో వైపు చుక్కకూర, పాలకూర కట్టలు తెచ్చుకుని ఆకుకూర శుభ్రం చేసుకుని కట్ చేసుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, 1టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే అర స్పూన్ మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, అనాస పువ్వు, షాజీరా, బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు 4, జాపత్రి వేసుకుని కలపాలి. సరిగ్గా ఇవే కాకుండా మీ దగ్గర అందుబాటులో ఉన్న మసాలా దినుసులు వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఉల్లిపాయలు 2 పెద్దవి, పచ్చిమిర్చి 4 సన్నగా కట్ చే సుకుని వేసుకుని వేయించుకున్నాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చి వాసనపోయే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత టమోటాలు, ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి వేసుకుని బాగా కలపాలి.
vegetable_biryani
vegetable_biryani (Getty images)
  • ఇపుడు సన్నగా తరిగిన పాలకూర, చుక్కకూర, కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకుని కలపాలి.
  • ఇపుడు మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని కూర దగ్గరపడే వరకు కలుపుకోవాలి.
  • ఫ్లేమ్​ తగ్గించుకుంటూ, పెంచుతూ కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. ఆకు కూర వాసనపోయి నూనె తేలే వరకు ఉడికించాలి.
  • ఈ లోగా అన్నం పుల్లలుగా ఉడికిన అన్నం వేసి కలపాలి.
  • రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టి సిమ్​లో పెట్టి ఆ తర్వాత దించుకుని టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని వేడి వేడిగా తింటుంటే అద్దిరిపోతుంది.
  • ఇందులోకి రైతా, ఉల్లిపాయలు కలుపుకొని తింటే కాంబినేషన్ బాగుంటుంది.​

హోటల్ స్టైల్లో "అల్లం చట్నీ" - తాలింపు వేయకుండానే మూడునెలలు నిల్వ ఉంటుంది!

కరకరలాడే "జొన్నపిండి మురుకులు" - ఇలా చేస్తే క్రిస్పీగా, గుల్లగా వస్తాయి!

For All Latest Updates

TAGGED:

VEG BIRYANIHOW TO MAKE VEGETABLE BIRYANIEASY BIRYANIఆకుకూరల బిర్యానీ ఎలా చేయాలిVEGETABLE BIRYANI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.