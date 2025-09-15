సీజనల్ జ్వరాలతో బాధపడే పిల్లలకోసం - చక్కటి "వెజ్ సూప్" పదినిమిషాల్లో!
- చాలా తక్కువ పదార్థాలతోనే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు - ఘాటుగా, టేస్టీగా!
Published : September 15, 2025 at 5:25 PM IST
Veg Soup For Fever : సీజనల్ జ్వరాలు ఇప్పుడు అందరినీ ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలను మంచాన పడేస్తున్నాయి. దగ్గు, జలుబు అదనంగా వారిని వెంటాడుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో వారికి ఏదీ తినాలనిపించదు. ఏమీ తినకపోతే శరీరానికి కావాల్సిన శక్తి అందదు. దాంతో చాలా నీరసంగా ఉంటారు. కోలుకోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి సూప్స్ చాలా బాగా సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతుంటారు. అందుకే మీకోసం ఓ సూపర్ వెజ్ సూప్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. ఇది కేవలం పది నిమిషాల్లో తయారవుతుంది. ఇంకా ఎంతో ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్
ఐదారు వెల్లుల్లి రెబ్బలు
2 పచ్చిమిర్చీ
10 బీన్స్
1 క్యారెట్
కాసిన్ని మొక్కజొన్న గింజలు
తగినంత ఉప్పు
1/2 స్పూన్ నల్ల మిరియాల పొడి
2 స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్
కాస్త కొత్తిమీర
తయారీ విధానం :
ముందుగా ముందుగా స్టౌ ఆన్ చేసి, కడాయి పెట్టి అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి
వేడెక్కిన తర్వాత ఐదారు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చాలా సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి
అదేవిధంగా ఇంచ్ అల్లం ముక్కను కూడా చాలా సన్నటి ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి
ఇవి నూనెలో మగ్గి, కాస్త రంగు మారేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న 2 పచ్చిమిర్చీ ముక్కలు, కాసిన్ని మొక్కజొన్న గింజలు, బీన్స్ ముక్కలు, క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకోవాలి
వీటిని ఐదు నిమిషాలపాటు లో-ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి
తర్వాత కప్పు వాటర్ వేసుకోవాలి. అవసరాన్ని బట్టి మరో పావు కప్పు వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు
ఇప్పుడు స్టౌ హై-ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఉడకనివ్వాలి. ఇలా ఉడికిస్తున్నప్పుడు సూప్ బాగా తెర్లుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు అర స్పూన్ నల్ల మిరియాల పొడి వేయండి
కాసేపు తర్వాత కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి. ఒక బౌల్ తీసుకొని 2 స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ అందులో వేసుకొని తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుంటూ స్పూన్ తో పూర్తిగా కలుపుకోవాలి. మొత్తం లిక్విడ్ మాదిరిగా తయారు చేసుకున్న తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా సూప్లో పోసుకుంటూ గరిటెతో కలుపుకోవాలి.
మరో నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఉడికిస్తున్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు గిన్నె పక్కలకు పసుపు రంగులో నురగ తయారవుతూ ఉంటుంది. ఈ నురగను గరిటతో తీసేయాలి. ఇది తీసేస్తే సూప్ చాలా తేటగా కనిపిస్తుంది. లుక్ కూడా చక్కగా ఉంటుంది.
ఆ తర్వాత కొత్తిమీరు తురుము వేసుకుంటే సరిపోతుంది. అద్దిరిపోయే వెజ్ సూప్ రెడీ అయిపోతుంది
ఇది జ్వరం వచ్చిన వాళ్లకు, ఇంకా జలుబు, దగ్గుతో బాధపడుతున్న వారికి ఎంతో ఉపశమనం కలిగిస్తుంది
గొంతులో గరగర ఉన్నవారికీ, జబులు వేధిస్తున్నవారికి మంచి ఆప్షన్. జ్వరంతో నోటికి ఏమీ తినబుద్దికాని వారికి కూడా ఇది శక్తిని అందిస్తుంది.
నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
